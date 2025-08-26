Secondo quanto riferito su Youtube dall'opinionista Luca Gramellini, la Juventus commetterebbe un grave errore pagando al PSG 60 milioni di euro per acquisire a titolo definitivo Randal Kolo Muani. Questo perché il francese, secondo il suo punto di vista, non vale così tanto.

Juventus, Gramellini non ci sta: '60 milioni per Kolo Muani sarebbero una pazzia, non vale mai quella cifra'

"Sarebbe una pazzia offrire 60 milioni per Kolo Muani": così Luca Gramellini ha commentato la notizia del giorno che vorrebbe la Juventus pronta a rilanciare per acquisire il francese dal PSG.

L'opinionista ha continuato: "Dico questo perché il transalpino non è un calciatore che vale quella cifra. Parliamo di un buon attaccante ma di giocatori di quel livello se ne trovano a bizzeffe in giro, magari meno conosciuti ma ce ne sono. Io feci ad esempio un nome che mi venne suggerito che era quello di Kalimuendo, attaccante 4 anni più giovane di Kolo Muani che segna come lui, ha le stesse caratteristiche ed è andato via dal Nottingham Forest per 31 milioni di euro. C'é solo una differenza fra i due, che Kolo ha fatto qualche mese alla Juve e quindi conosce già l'ambiente, mentre un altro dovrebbe abituarsi".

Gramellini ha proseguito: "Sembra quasi che se non c'é Kolo Muani non può esistere la Juventus.

Queste sono le problematiche che io già sottolineai quando questa dirigenza aveva in mente soltanto il nome di Antonio Conte per il ruolo dell'allenatore. Saltato il leccese, la Juve venne presa di sorpresa e tentò un goffo assalto nei confronti di Gasperini per poi ripiegare su quel Tudor che aveva promesso di non andare al mondiale del club se non fosse stato confermato prima della spedizione americana. Ecco, con Kolo Muani mi sembra che stia succedendo una cosa molto simile e che la Juventus, dopo la prima scelta, non abbia sostanzialmente alternative. Un grande errore che stanno commettendo alla Continassa e che dovrebbero risolvere tirando su una linea di osservatori pronti a tiare fuori nomi validi.

D'altronde non stiamo parlando di Cristiano Ronaldo o di Messi, che ce ne sono due al mondo, ma di un attaccante di buon livello che può essere sostituito con uno dei tanti bomber in giro per l'Europa".

Juventus, i tifosi rispondono a Gramellini: 'Kolo Muani per 60 milioni può restare dov'è'

Le parole di Gramellini hanno raccolto il consenso di una larga fetta della sua community: "Analisi al solito impeccabile, 4 juventini su 5 pregano che Kolo Muani a 60 milioni resti dov'è. Comolli faccia come crede ma rischia seriamente il linciaggio" sottolinea un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Kolo MuaNO! Bell'attaccante ma non ti cambia la squadra e soprattutto non si può essere ostaggi del PSG".