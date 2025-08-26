Il giornalista Fabio Ravezzani ha dedicato un messaggio piuttosto duro nei confronti di Andrea Cambiaso, esterno della Juventus protagonista di un gesto violento nella gara con il Parma che gli è costato un rosso diretto e ben due giornate di squalifica.

Cambiaso salterà l'Inter, Ravezzani: 'Un calciatore titolare della Juve non può permettersi comportamenti da bar'

La Juventus ha battezzato il proprio esordio in campionato con una vittoria convincente ai danni del Parma, ma nella serata dell'Allianz Stadium non tutto è andato come Igor Tudor avrebbe voluto.

Andrea Cambiaso infatti è stato protagonista di un episodio controverso, visto l'andamento della gara: il fluidificante italiano, a seguito di un contrato con Lovik, ha rifilato allo stesso una manata evidente che gli è costata l'espulsione diretta. Un gesto violento, che nella giornata di oggi il giudice sportivo ha punito con due giornate di squalifica. Cambiaso quindi salterà la prossima partita in trasferta con il Genoa ma soprattutto il delicato testa a testa del 13 settembre che vedrà la vecchia signora contrapporsi contro la sua rivale più acerrima, l'Inter. Un fatto che ha spinto il giornalista Fabio Ravezzani ha scrivere un duro messaggio sul proprio account X nei confronti del calciatore classe 2000: "Cambiaso salta 2 partite e compromette anche la sfida con l’Inter.

Un calciatore titolare della Juve non può comportarsi come in un torneo dei bar. Lontani i tempi in cui si rifletteva se era il caso di lascialo andare per 70 milioni. Anche se nessuno ci ha mai davvero creduto".

Cambiaso: 'Mi vergogno di quello che ho fatto, non sono una persona violenta'

Lo stesso Cambiaso tramite i suoi social ha scritto un messaggio dicendosi pentito di quanto accaduto con il Parma: "Non sono una persona violenta; nella mia vita non ho mai alzato le mani o fatto qualcosa di simile: ho commesso un errore e voglio chiedere scusa a tutti. È stato un brutto gesto che non mi appartiene e di cui mi vergogno. Nella mia vita ho commesso errori e da ognuno ho sempre imparato molto: anche da questo imparerò, per diventare una persona migliore".

Juventus, Kostic scalda i motori: contro il Genoa e l'Inter potrebbe toccare a lui

Con l'uscita di scena di Andrea Cambiaso per le prossime due giornate di Serie A, Igor Tudor dovrà studiare un piano alternativo per sopperire alla mancanza dell'esterno italiano. Nico Gonzalez spostato tutta fascia potrebbe essere un'alternativa ma la tattica più logica suggerirebbe l'impiego di Joao Mario a destra e l'inserimento di Filip Kostic sulla parta opposta: il serbo, rientrato in estate dal prestito al Fenerbahce è stato per diverse settimane con la valigia sulla porta ma una mancanza di corteggiatrici valide e una voglia di rilancio in bianconero, hanno spinto il classe '92 a restare alla Continassa. Ora potrebbe essere quindi la sua occasione.