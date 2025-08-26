La Juventus è pronta a piazzare il colpo più importante del suo calciomercato estivo. Dopo settimane di sondaggi, contatti e trattative serrate, i dirigenti bianconeri hanno deciso di affondare il colpo per Randal Kolo Muani, individuato come rinforzo ideale per l’attacco bianconero. L’obiettivo è chiaro: regalare alla squadra un attaccante moderno, fisico e veloce, capace di fare la differenza in Serie A e in Champions.

Per questo motivo la Vecchia Signora ha messo sul tavolo una proposta complessiva da 60 milioni di euro, strutturata in 10 milioni per il prestito oneroso e 50 milioni per l’obbligo di riscatto.

Una formula studiata con attenzione che consente alla società torinese di spalmare l’investimento e, allo stesso tempo, convincere il club francese a lasciar partire il suo gioiello.

Una trattativa più complicata e onerosa del previsto

Fino a pochi giorni fa sembrava che l’operazione potesse chiudersi a cifre inferiori, ma i francesi hanno improvvisamente alzato le richieste economiche. Questo imprevisto non ha però rallentato la Juve, che ha scelto di rilanciare pur di portare a Torino l’attaccante. L’obiettivo resta quello di chiudere l’affare entro fine mercato.

Dalla Continassa intanto trapela che l’arrivo di Kolo Muani non è legato alla situazione di Dusan Vlahović. I due dossier procedono in maniera separata e autonoma.

Il rilancio dei bianconeri per il francese è stato studiato attentamente ed è segnale della forte volontà di rafforzare il reparto offensivo.

Elemento chiave in questa trattativa è la posizione dello stesso Kolo Muani. L’attaccante ha fatto capire chiaramente da alcune settimane di voler indossare la maglia bianconera, escludendo altre soluzioni e restando in attesa di un accordo tra i club. Una volontà che spinge ulteriormente la Juventus ad accelerare.

Il mercato in uscita dei bianconeri

Intanto nonostante la rete segnata nella prima giornata di campionato Dusan Vlahović sarebbe ancora tra i cedibili: i bianconeri sperano di incassare tra 20 e 25 milioni di euro, così da liberare risorse per nuovi innesti.

Stessa sorte per Nico González, valutato circa 25 milioni, con diversi club di Serie A e Premier League interessati.

Nel frattempo Arthur Melo si è trasferito in maniera ufficiale in prestito annuale al Gremio di Porto Alegre, mentre Tiago Djalo è vicino al trasferimento in Turchia al Besiktas.