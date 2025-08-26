Secondo quanto riferito su Youtube del giornalista Marcello Chirico, Dusan Vlahovic potrebbe rimanere davvero alla Juventus qualora Randal Kolo Muani non arrivasse dal PSG. Una permanenza che poi permetterebbe al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta di accordarsi con il serbo nel mese di gennaio, quando Vlahovic sarà libero di dialogare con qualunque club per trasferirsi poi a fine stagione a parametro zero.

Chirico: 'Se Vlahovic resta a gennaio può accordarsi con chiunque e Marotta è bravo a prendere i parametri 0'

Il giornalista Marcello Chirico ha parlato sul proprio canale Youtube di quello che potrebbe essere il futuro di Dusan Vlahovic, centravanti dato in uscita dalla Juventus: "Se non arriva Kolo Muani, il serbo resta alla Continssa, perché può trovare spazio come secondo dopo Jonathan David e quindi giocare.

Poi a gennaio sarà libero di accordarsi con chiunque, in quanto prossimo a diventare un parametro zero e sappiamo tutti chi è il più bravo fra i dirigenti a prendere questo tipo di calciatori. Attenzione perciò a Marotta, all'Inter e agli incroci con il serbo".

Chirico ha poi spiegato la situazione fra il club bianconero e il PSG per l'obiettivo di mercato Kolo Muani: "La Juventus è partita nella trattativa col Paris cercando di impostare l'operazione in prestito per un'ulteriore stagione. La società parigina si è sempre opposta a questa operazione, volendo cedere l'attaccante a titolo definitivo. Solo qualche mese fa il club transalpino era però disposto a venderlo per 40 milioni più 10 di bonus e in quel lasso di tempo le parti non hanno trovato un accordo per la formula definitiva.

Passato quel periodo, ora il Paris non è più disposto a cedere il calciatore alla cifra di cui si era discusso ma a 65/70 milioni di euro. Perché? Perché in Francia sono convinti ancora che Kolo Muani possa essere ceduto in Premier League e nello specifico al Newcastle, che sta cedendo guarda caso Isak".

Juventus, i tifosi rispondono a Chirico: 'Io 70 milioni per Kolo non li spenderei mai'

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione fra i suoi followers: "Per quanto non mi sia mai piaciuto Vlahovic ma personalmente io 70 milioni per Kolo non li spenderei mai. Perché lui non è un giocatore che vale quelle cifre. Detto questo stiamo parlando di due elementi che non spostano nulla e la cosa vergognosa è che siamo arrivati al 26 agosto e ci ritroviamo a ripetere sempre i soliti discorsi senza delle alternative.

In tutto questo poi manca anche un vice Yildiz e un vice Conceicao", scrive preoccupato un tifoso su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Ne ho sentite di tutti I colori su Vlahovic, poi come per magia basta un goal è diventa nuovamente un fenomeno. Per me e esprimo un parere personale è un discreto centravanti e rimane sullo stesso livello di Kolo e David".