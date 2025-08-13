In occasione del match familiare fra Juventus e Next-Gen, l'amministratore delegato di Exor John Elkann ha parlato ai microfoni di Dazn e, facendo riferimento agli obiettivi stagionali del club, ha ribadito la volontà della compagine bianconera di vincere.

Elkann: 'Questa squadra deve vincere'

Si è tenuta nella giornata di oggi quella che può essere oramai definita come la "storica" amichevole fra la prima squadra della Juventus e la Next-Gen. Un'occasione per il pubblico bianconero di abbracciare le due formazioni più importanti del club piemontese prima che la vera stagione calcistica abbia inizio per entrambe.

Come di consueto ad assistere alla gara, vinta peraltro dalla Juve A grazie alle reti di Douglas Luiz e Vlahovic, era presente tutto l'organigramma societario fra cui l'ad di Exor John Elkann. Quest'ultimo, intercettato ai microfoni di Dazn, ha parlato degli obiettivi stagionali che la squadra dovrà perseguire e senza tanti giri di parole ha detto: "Beh, la Juventus deve vincere".

Un concetto molto stringente ma altrettanto chiaro, che testimonia almeno a parole quanto il numero uno della Juventus abbia ancora in mente l'importanza del trionfo per il club bianconero.

Elkann, parlando poi della gara andata scena all'Allianz Stadium in giornata ha detto: "Quanto abbiamo vissuto è un momento Juve, un momento che permette a tutti i tifosi di ritrovarsi in famiglia, perché questa gara ha il sapore della famiglia.

È una tradizione che ormai facciamo ogni anno e che ci permette di vedere da vicino i nostri campioni di oggi che giocano contro quello che è il futuro della Juve. Anche la premiazione dei ragazzi under 16, che hanno vinto il loro torneo e la primavera women, fa tutto parte di un momento unico dove tutte le componenti bianconere si uniscono".

L'ad di Exor ha proseguito: "Fra i tifosi c'è tantissima passione, amore e fede Juventina. Una cosa che sicuramente la squadra sente. Essere qui con i giovani, con il nostro futuro, è quello che ci ha sempre reso forti e vederli crescere, sia nel settore maschile che in quello femminile, è qualcosa di straordinario e che ci rende tutti molto orgogliosi.

Juve, i tifosi non credono a Elkann: 'Parole di circostanza alle quali neanche lui crede'

Le parole di Elkann, al netto di uno spirito di appartenenza marcato, non hanno convinto tutti i tifosi della Juventus sul web. "Stadio mezzo vuoto pure in un evento "in famiglia", parole di circostanza in cui neanche lui crede, squadra sulla carta finora più debole dell'anno scorso, male male", sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Sarà, ma ogni volta che gestisce lui la Juventus e sceglie i suoi uomini non finisce mai bene. Ricordiamoci chi aveva scelto per ricostruire la Juve dopo Calciopoli".