La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un centrocampista in grado di rinforzare la mediana. Tra i profili seguiti con attenzione da Damien Comolli c’è quello di Matt O’Riley, talento danese del Celtic. La pista è calda, come confermato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, dove ha fornito aggiornamenti significativi sulla trattativa: “Vi ho detto la settimana scorsa che O’Riley sta dando una priorità alla Juventus e vorrebbe venire a Torino, nonostante sia corteggiato da diversi club. Posso dirvi qualcosa in più: O’Riley e la Juventus avrebbero già una bozza di accordo contrattuale nel caso in cui la Juventus decidesse di affondare su questa operazione”.

O’Riley vuole la Juventus

Parole che lasciano intendere come il gradimento del giocatore sia totale e che l’accordo con il club bianconero, almeno per quanto riguarda i termini contrattuali, sia già impostato. Tuttavia, l’arrivo di O’Riley non è ancora certo e Romano ha chiarito qual è l’ostacolo principale: “Cosa serve per andare fino in fondo? Serve prima di tutto che vada via Douglas Luiz: poi dovremmo vedere cosa deciderà di fare la Juventus. Poi c’è la necessità di capire se la Juventus sceglierà di andare a prendere Matt O’Riley, anche perché ci sono altri candidati a centrocampo, non è l’unico. Ma la Juventus, sui numeri del contratto di O’Riley, avrebbe già una bozza di accordo: quindi, dal punto di vista del giocatore, non ci sarebbero problemi.

O’Riley vuole la Juve, le ha dato priorità rispetto ad altri club. Se O’Riley non andrà alla Juventus sarà perché sarà la Juventus a dire: “No, andiamo su un altro giocatore”. Bisognerà capire se ci saranno gli incastri giusti per arrivare a dama su questa operazione”.

In sintesi, la Juventus dovrà prima concretizzare una cessione eccellente, quella di Douglas Luiz, per liberare spazio in rosa e nel monte ingaggi. Solo allora potrà decidere se affondare il colpo su O’Riley o virare su un’altra opzione per il centrocampo.

Douglas Luiz trova il gol nella partitella in famiglia

Intanto, sul campo, la squadra di Igor Tudor sta proseguendo la preparazione. Ieri si è disputata la tradizionale amichevole in famiglia, un test utile per valutare la condizione fisica dei giocatori.

Protagonista assoluto è stato proprio Douglas Luiz, che ha messo a segno un gol e fornito un assist, confermando le sue qualità. Il tecnico croato lo ha provato in una posizione più avanzata, sulla trequarti, e l’esperimento sembra funzionare.

Non arrivano invece buone notizie per Fabio Miretti. Il centrocampista classe 2003 ha riportato un problema al flessore della coscia destra e sarà sottoposto a nuovi esami dallo staff medico bianconero per valutare l’entità dell'infortunio. La sensazione, però, è che dovrà fermarsi per un certo periodo di tempo. Miretti è seguito dal Napoli, che lo considera un rinforzo ideale per la propria mediana, ma al momento tra i due club non c’è ancora accordo sulle cifre.