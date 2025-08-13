Secondo le indiscrezioni di calciomercato riferita a Juventibus dallo speaker Edoardo Mecca, la Juve starebbe tornando seriamente sulle tracce di Franck Kessié, centrocampista ex Milan e dato in uscita dall'Al-Ahli, club arabo che ne possiede attualmente il cartellino.

Calciomercato Juventus, Mecca: 'I bianconeri sono molto, molto, molto interessati a Franck Kessié'

"Mi arrivano conferme di una Juventus molto, molto interessata a Franck Kessié", questa è l'indiscrezione di calciomercato riferita da Edoardo Mecca ai microfoni di Juventibus.

Lo speaker radiofonico ha poi aggiunto: "Mi sono arrivate altre conferme su questa vicenda, parliamo di un nome già speso in realtà ma sui giornali lo hanno associato molto poco alla formazione bianconera.

Ovviamente non è detto che l'ex Milan venga perché purtroppo la Juventus per incamerare un calciatore deve sempre prima venderne un altro. Non mi sono arrivate dritte sulle eventuali cifre della trattativa ma una cosa è ovvia, il calciatore dovrebbe quanto meno dimezzarsi l'attuale ingaggio che percepisce nell'Al-Ahli. Poi saltasse Kessié non è che mi metterei le mani nei capelli, perché non vado pazzo per il centrocampista ivoriano, però devo riportare quello che mi è stato detto e quindi è giusto sottolineare come il nome del classe '96 sia da tempo nella lista della Juventus".

Mecca ha proseguito: "Io non lo prenderei onestamente, anche se da quello che percepisco a tanti piace il nome di Kessié.

Se venisse alla Juventus magari per una cifra non altissima come 10 milioni di euro e andasse a sostituire un centrocampista considerato una riserva, allora magari avrebbe più senso il suo eventuale passaggio in bianconero. Perché parliamo pur sempre di un giocatore che se ritorna in forma e acquisisce il ritmo del calcio italiano, può addirittura aspirare a una maglia da titolare e non dimentichiamo che batte molto bene i rigori".

Lo speaker ha infine concluso il suo intervento dicendo: "Se proprio dovessi scegliere un mediano prenderei Andrey Santos del Chelsea, per non citare il mio sogno proibito che è Sandro Tonali. Detto questo, si percepisce forte la volontà del club di acquisire un centrocampista che aumenti il livello della mediana bianconera".

Juve, Kessié porterebbe corsa e muscoli nella mediana di Tudor

L’eventuale arrivo di Franck Kessié alla Juventus targata Igor Tudor potrebbe rappresentare un innesto di peso sia sul piano fisico che tattico. Il centrocampista ivoriano garantirebbe muscoli, capacità di interdizione e inserimenti senza palla, qualità che si sposano perfettamente con l’idea di gioco intensa e verticale del tecnico croato. La sua duttilità gli permetterebbe di agire sia da mezzala box-to-box sia in un doppio mediano, offrendo equilibrio in fase difensiva e profondità in quella offensiva. Inoltre, la conoscenza della Serie A e la mentalità vincente maturata negli anni rossoneri ridurrebbero al minimo i tempi di adattamento, rendendolo un’arma immediata per alzare il livello del centrocampo bianconero.