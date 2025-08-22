Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale sottolinea come il PSG starebbe continuando ad alzare le pretese con la Juventus per la cessione a titolo definitivo di Randal Kolo Muani, centravanti francese ritenuto dal tecnico bianconero Igor Tudor una pedina fondamentale per affrontare la nuova stagione.

Pedullà: 'La vicenda Kolo Muani sta diventando come la favole della volpe con l'uva'

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus e degli sviluppi della trattativa col PSG per Kolo Muani ha detto: "Questa vicenda con il passare del tempo sta diventando un po' come la favola della volpe con l'uva.

Ogni volta che la Juventus si avvicina alla richiesta del PSG, il club transalpino alza l'asticella per andare oltre. Forse qualcuno si è spinto un po' oltre con l'ottimismo dicendo che negli scorsi giorni le parti avrebbero trovato un accordo a momenti. Detto ciò, credo che alla fine nella prossima settimana si dovrebbe arrivare a una definizione del tutto, almeno cosi vorrebbe la Juventus. Le parti stanno lavorando ma è normale che il PSG si voglia far pagare bene un calciatore, d'altronde parliamo di una società estremamente ricca".

Restando in tema Juventus ma parlando di Vlahovic, Pedullà ha poi aggiunto: "Vorrei chiarire una cosa sul serbo: non mi risulta che lui e il suo agente abbiano chiesto 15 milioni di euro alla firma del passaggio a un altro club.

Sono cose che si possono pretendere ma quando un calciatore è in scadenza di contratto e infatti c'è un elemento in casa Juventus che lo ha fatto, parliamo ovviamente di Jonathan David. Questo quindi è un tecnicismo molto importante che non fa corrispondere al vero certe accuse mosse al calciatore. Poi il classe 2000 sta vivendo un momento complesso ma nonostante ciò, di sicuro chiederebbe 7/8 milioni di euro minimi alla nuova squadra che lo prenderebbe".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Se non ci sono i soldi è inutile inseguire il sogno Kolo Muani'

Le parole di Pedullà, specie quelle su Kolo Muani, hanno acceso la discussione sul web: "Kolo mi piace ma se non ci sono soldi è inutile inseguire i sogni.

Sono tre o quattro anni che la Juve si doveva fermare, fare un anno o due con i suoi giovani migliori e risanare il bilancio, senza retrocedere, ma allo stesso tempo senza l'assillo della Champions e da lì ripartire con un bilancio a posto", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Purtroppo la Juve rimarrà così. Non ci sono soldi per far trattative slegate ad una vendita. Tanto se va male paga Tudor".