Secondo quanto riferito su Juventibus dal giornalista Luca Momblano, l'Atletico Madrid avrebbe già informato i massimi dirigenti del club bianconero di non voler prendere Nico Gonzalez con la formula dell'acquisto definitivo ma semmai unicamente con un prestito e successivo diritto di riscatto. Momblano ha poi dato nuovi aggiornamenti sul caso Randal Kolo Muani.

Momblano: 'L'Atletico Madrid ha già fatto capire ai bianconeri di non voler prendere Nico a titolo definitivo'

"L'Atletico Madrid ha già fatto capire alla Juventus che non vuole prendere Nico a titolo definitivo", questa è l'indiscrezione rivelata ai microfoni di Juventibus da Luca Momblano.

Il giornalista ha proseguito: "La società spagnola ha già preso tanti calciatori in questa estate e quindi se eventualmente si facesse l'operazione, loro vorrebbero impostarla con un prestito e successivo diritto di riscatto che diventerebbe obbligo solo a determinate condizioni. Ovviamente la Juventus dal canto suo vorrebbe solo l'obbligo di riscatto, anche incassabile nella prossima stagione, ma al raggiungimento di obiettivi piuttosto semplici da centrare. In tutto questo il calciatore sta spingendo per andare via e per raggiungere il Cholo nel club iberico".

Momblano ha poi parlato delle difficoltà che la Juventus sta riscontrando per Kolo Muani: "Per il francese la Juventus ha messo sul tavolo oltre 100 milioni di euro, tra soldi per il cartellino e ingaggio, eppure il PSG ancora non si è messo al tavolo per discutere di una cifra ben definita.

In tutto questo il centravanti transalpino è stato citato in continuazione dai massimi dirigenti del club bianconero. Perché Comolli ne ha parlato con un tono sicuro sia il giorno della sua presentazione sia quello successivo all'arrivo di Jonathan David. Anche Tudor lo ha menzionato fra i giocatori del futuro quando la Juventus era al mondiale per club. Con questo voglio dire che si sono esposti tanto alla Continassa per lui e vorrei che fosse stato un cortocircuito di inesperienza".

Juve, i tifosi rispondono a Momblano: 'Possibile che siamo al 22 di agosto e non hanno preso i rinforzi a Tudor?'

Le parole di Momblano hanno scatenato il pessimismo fra i tifosi bianconeri: "Ma è possibile che al 22 agosto non siamo ancora stati capaci di comprare quei tre/quattro innesti di qualità che Tudor aveva richiesto?

Ma che trattative stiamo facendo?" scrive sconsolato un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Elkann tiene la Juve ma non gli interessa di renderla forte, se si svegliano alcuni giocatori se ne andranno e rischiamo di fare peggio del Milan".

Infine un terzo utente sottolinea: "Questo immobilismo nel mercato lo pagheremo in questi mesi, non abbiamo ricambi e gli infortuni ci saranno sempre".