Secondo quanto riferito da Gianni Balzarini su Youtube, la Juventus e il Gremio avrebbero trovato l'accordo per il passaggio a titolo temporaneo di Arthur Melo nel club brasiliano.

Calciomercato Juventus, Balzarini: 'Trovata l'intesa col Gremio per Arthur, il mediano uscirà in prestito per tutto l'anno'

Il giornalista Gianni Balzarini ha dato nuovi ragguagli su Youtube rispetto al mercato delle cessioni in casa Juventus: "È stata trovata l'intesa per mandare in prestito secco Arthur, che torna in Brasile al Gremio di Porto Alegre. La Juve va a risparmiare una bella cifra, sui 7/8 di ingaggio lordo per questo giocatore.

Quindi anche quest'anno si è tolta, diciamo così, in gran parte il peso dell'ingaggio di centrocampista. Dico questo perché quando Arthur era andato alla Fiorentina avevano fatto metà e metà sull'ingaggio, mentre stavolta il Gremio dovrebbe accollarsi tutto quanto l'ingaggio del calciatore. Poi il prossimo anno ci sarà l'ultimo giro con questa vicenda e la triste storia di Arthur alla Juventus andrà a conclusione".

Balzarini ha proseguito: "Poi ci sono tutti questi affari minori, tipo quello di Tiago Djalò, per esempio, che è un altro giocatore da da sistemare. Ancora non sappiamo se Kostic andrà via o meno e non lo sappiamo non lo sappiamo mancano dei ricambi anche a sinistra. Cioè la Juve adesso ha due esterni di ruolo come Cambiaso e Joao Mario però non ne ha quattro o comunque ce li avrebbe quattro se considerassimo Savona a destra e appunto Kostic a sinistra.

Ma questi sono due giocatori che qualora dovessero arrivare delle offerte nelle ultime ore di mercato potrebbero lasciare la Juventus. Inoltre ancora non si è risolto il dubbio su Rugani, mentre mi sembra di poter dire che si è risolto quello su Perin che dovrebbe rimanere a Torino, così come dovrebbe rimanere a Torino Miretti. Più i giorni passano e più si va verso questo tipo di soluzione".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Il rischio è di rimanere con questi che abbiamo'

Le parole di Balzarini hanno acceso l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus sul web: "Prima bisogna cedere per comprare. Cedi Weah, ma serve cedere Luiz. Cedi Luiz, eh ma serve cedere Arthur. Cedi Arthur, eh ma serve cedere Nico.

Cederai Nico, eh ma serve cedere Vlahovic. Cederai Vlahovic il 30 agosto, ma è finito il mercato", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Ma vi rendete conto che ad oggi se si fa male Yildiz o Conceicao non avresti nessuno di livello che può sostituirli? E Comolli cosa fa con Zhegrova? Aspetta troppo! A quel prezzo, cartellino e stipendio lo rivende anche un bambino uscito dalle elementari il prossimo anno se per qualche modo non dovesse andar bene, ma faccio fatica a immaginare questa cosa".

Infine un tifoso scrive: "Praticamente rischiamo di rimanere così e dopo aver parlato di Hjulmand, Sancho e Zeghrova si passa a Miretti, Savona e Kostic. Perfetto. Mi sa che l'unica speranza è che a questo punto Elkann venda e si tolga dalle scatole".