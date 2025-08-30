Secondo quanto scritto dal giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani su X, la Juventus starebbe attraversando un periodo complicato sul mercato a causa dei paletti del FFP. Delle restrizioni che secondo il giornalista i bianconeri vedranno persino peggiorare nella sessione estiva 2026/27.

Ziliani duro: 'Il club è nei guai col FFP e lo sarà ancora di più nel 2026'

"La Juventus è nei guai col Fair Play Finanziario e lo sarà ancor più nel 2026", così ha esordito Paolo Ziliani nel suo ultimo messaggio scritto su X.

Il giornalista del Fatto Quotidiano ha poi spiegato: "Sono cose che scrivo da anni e vengo insultato dai tifosi mentre i media restano in silenzio: ora però a dirle è proprio Comolli.

Alla rivista francese Onze il nuovo plenipotenziario della Juve Comolli conferma il dramma dei conti juventini, conseguenza di sgarri alle regole già costati cari nel 2023 e che io denuncio da sempre documentandoli".

Ziliani ha poi analizzato con tono critico le recenti dichiarazioni di Damien Comolli, ricordando come il francese inviato da John Elkann alla Continassa per rimediare agli errori di Cristiano Giuntoli e, prima ancora, della gestione di Andrea Agnelli, abbia ammesso pubblicamente che la Juventus dovrà muoversi con estrema cautela nelle prossime operazioni di mercato a causa delle regole del Fair Play Finanziario e dei gravi problemi di bilancio già previsti per le stagioni 2025/26 e, ancor più, 2026/27.

Secondo Ziliani, tali affermazioni costituiscono la riprova di quanto da lui documentato negli ultimi anni, spesso in solitudine e tra critiche, insulti e persino minacce da parte della tifoseria juventina.

Il giornalista ha sottolineato come il mondo del giornalismo sportivo italiano, con rare eccezioni, abbia preferito ignorare sistematicamente queste problematiche per non esporsi a conflitti con la società torinese. Il giornalista ha dunque ringraziato sarcasticamente Comolli per aver confermato pubblicamente, seppur indirettamente, le sue analisi e i suoi articoli precedenti. A suo avviso, non vi sarebbe nulla di sorprendente nelle difficoltà economiche della Juventus, che continua a muoversi ai limiti della regolarità, con comportamenti che richiamano da vicino quelli che portarono alle sanzioni UEFA del 2023 e alle pesanti squalifiche inflitte a quattro dirigenti di vertice.

I tifosi rispondono a Ziliani: 'Finché alla FIGC ci sarà Gravina la Juve potrà dormire sonni tranquilli'

Le parole di Ziliani hanno acceso la discussione sul web: "Finché alla FIGC ci sarà Gravina, il management della Juve può fare sonni tranquilli tanto non verrà mai fatto nulla. Perché l’importante è salvare il brand, la pirateria uccide il calcio e nel mentre abbiamo già saltato due mondiali", scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Ma quando succede qualcosa? Perché io sono anni che aspetto, è tutto alla luce del sole da tempo, ma come è possibile che nel 2025 non succeda nulla?".