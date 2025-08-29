L'ex calciatore Alessio Tacchinardi, parlando ai microfoni del sito Il BiancoNero, si è detto particolarmente preoccupato dalle recenti dichiarazioni del dg della Juventus Damien Comolli. Nello specifico, Tacchinardi ha fatto riferimento al passaggio che il dirigente francese ha dedicato al FFP e alle difficoltà che la vecchia signora potrebbe riscontrare anche nella prossima stagione.

Tacchinardi: 'Dalle parole di Comolli la situazione del mercato peggiorerà nella prossima stagione'

L'ex calciatore Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni della trasmissione Il BiancoNero e parlando della Juventus ha detto: "Sono piuttosto colpito dalle parole dette ieri da Comolli sul mercato, perché se le ho capito bene, questa stagione sarà preoccupante ma la prossima addirittura peggiorerà.

In ogni caso, dispiace per la cessione di Savona e spero che Juventus abbia un piano B. Lo dico perché col Parma Tudor ha schierato Kalulu come quinto ma in quella posizione il francese fa fatica a giocare. Nicolò poteva essere l'alternativa più credibile a Joao Mario sulla destra, certo è un ragazzo che ha delle lacune e dei limiti, ma è pur sempre molto giovane e sarebbe potuto crescere a Torino. Mi auguro quindi che la società metta dentro qualcuno su quella fascia, un quinto con caratteristiche più offensive".

Sul campionato Tacchinardi ha poi aggiunto: "Penso che il Napoli e l'Inter abbiano qualcosa in più della Juventus. I partenopei hanno messo in rosa tanti elementi validi e contro il Sassuolo al debutto in Serie A hanno spinto per tutta la gara.

Sono rimasto anche un po' sorpreso dai nerazzurri, che hanno preso un centrocampista forte e non caro come Susic, una lezione da imparare per la Juventus. Per il resto non vedo tante altre squadre che possono sfidare i bianconeri per la terza posizione. Perché ad esempio il Milan credo si sia indebolito perdendo un calciatore forte come Reijnders e uno come Hernandez. I rossoneri non hanno un'identità chiara, anche se hanno preso un allenatore vincente come Allegri. Quindi voglio sottolineare come la Juve, se mette dentro un paio di calciatori di livello, è sempre sotto a Napoli e Inter, ma non di così tanto".

Tacchinardi ha infine parlato dell'espulsione di Cambiaso col Parma: "Capisco che abbia chiesto scusa e questo gli fa onore, però il suo errore non è giustificato.

Peraltro il calciatore stava attraversando un buonissimo momento a livello atletico ed è un peccato, visto che su quella fascia ora la squadra non ha grandi alternative. Infatti il classe 2000 salterà sia la complicata sfida di Genoa sia il big match contro l'Inter".

Juve, i tifosi rispondono a Tacchinardi

Le parole di Tacchinardi hanno acceso la platea sul web della Juventus: "Prendere tanto per prendere non ha senso...piuttosto attingerei dalla Next-gen e poi la prossima estate pochi acquisti ma di qualità", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Vendiamo tutti per prendere un giocatore normale a 60 milioni per vederlo fuori ruolo e nel frattempo con questo modulo hai diversi buchi in almeno 3-4 ruoli senza contare i cambi che mancano in determinati ruoli… alla grande".