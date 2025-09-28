Nelle scorse ore il giornalista Antonello Angelini ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale sottolinea come i tifosi della Juventus dovrebbero smettere di sognare in grande e cominciare a focalizzarsi su una stagione nella quale, il massimo obiettivo sarà qualificarsi al quarto posto in campionato. Angelini ha poi messo in discussione alcune scelte tattiche fatte da Igor Tudor nella gara pareggiata 1-1 contro l'Atalanta.

Juventus, Angelini spegne l'entusiasmo dei tifosi: 'Basta sognare, l'obiettivo di questa squadra è il quarto posto'

"Cari Juventini. Obiettivo 4° posto. E non sarà facile. basta sognare" queste sono le parole scritte da Antonello Angelini qualche ora dopo il pareggio ottenuto dai bianconeri in casa per 1 a 1 contro l'Atalanta. Uno sconforto, quello del giornalista, che arriva a seguito del terzo pareggio consecutivo collezionato dalla squadra di Tudor, se si considera anche lo scontro di Champions con il Borussia, e di 3 vittorie di cui una ottenuta all'ultimo contro l'Inter in una gara dove i bianconeri erano sotto 2 a 3.

Angelini ha poi dedicato un secondo messaggio alle scelte del tecnico della Juventus: "Nonostante l'affetto che ho per Tudor devo dire che continua a non convincermi.

Perché non gioca una punta vera? Perché Koopmeiners? Perché non si batte un calcio d'angolo decente? E le sostituzioni ? Mah....". Un tema trattato non solo da Angelini ma anche da altri giornalisti come Alfredo Pedullà, che in un recente intervento su Youtube ha messo in dubbio le scelte tattiche del tecnico croato contro una squadra come l'Atalanta.

Juve, i tifosi rispondono ad Angelini: 'Tudor fa giocare peggio di Allegri e Motta ma a molti sta bene perché bianconero'

Le parole di Angelini, in un momento dove la polemica divampa attorno alla Juventus, hanno fatto breccia su diversi utenti sul web: "Giochiamo peggio della Juve di Allegri e di Motta, però Tudor è Juventino, quindi a tutti voi va bene così.

Vorrei ricordare però che i più grandi allenatori della nostra storia, Trapattoni, Lippi e Allegri dí juventino non avevano niente" scrive un utente su X. Un altro poi sottolinea: "Non sarà per niente facile, anzi la vedo dura. Comunque questa è una squadra provinciale da sesto posto, con un allenatore da sesto posto. Spero solo che subito dopo aver sistemato i dirigenti, si proceda con la squadra, partendo da un allenatore serio e adatto".

Un terzo utente poi sottolinea: "Sognare non fa male, ma la realtà è un altra. La Juve è una squadra in costruzione e si deve dare tempo a Tudor, se poi le persone credono nella fantascienza sono affari loro, ma non vengano a rompere le scatole cominciando a puntare il dito sul tecnico croato".