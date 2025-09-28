Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha criticato duramente Igor Tudor a causa delle sue scelte fatte in Juventus-Atalanta e per le parole di soddisfazione utilizzate dal croato nel post-partita.

Chirico avverte: 'Tudor sta diventando il replicante di Motta, non può dire che la gara con l'Atalanta gli è andata bene'

Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale commenta le dichiarazioni del post-partita fra Juventus e Atalanta fatte dal tecnico bianconero Igor Tudor: "Non può dire di essere soddisfatto della prestazione dei suoi.

Glielo dico con affetto, perché lo stimo, ma mi sembra che il croato stia diventando come il replicante di Thiago Motta. Perché come l'italo brasiliano sbagliava le formazioni iniziali, oggi le sta sbagliando anche Tudor. Ma come gli è potuto venire in mente di fare delle prove contro l'Atalanta? Cioè mette Openda prima punta e Adzic come trequartista al posto di Conceicao proprio con un avversario cosi tosto?".

Il giornalista ha proseguito: "Non va bene puntare su un giocatore cosi giovane solo perché ha fatto bene uno spezzone con l'Inter. Parliamo di un ragazzo non maturo a sufficienza, che ieri contro la Dea ha perso tantissimi palloni sanguinanti, fra cui quello in cui Sulemana segna il gol dello 0 a 1.

Tudor non gli ha addossato le colpe ma è evidente che il croato abbia cercato di proteggerlo in pubblico, perché ieri Adzic ha scherzato troppo con il pallone. Boccio quindi il montenegrino come boccio Gatti, che ha commesso tantissimi errori in appoggio e che non ha saputo tamponare quando proprio Sulemana borseggia il pallone al suo compagno. Tu li devi marcare i calciatori e se non sai farlo stai in panchina e magari lasci spazio a Rugani, che certi errori non li fa".

Chirico ha concluso: "Non capisco poi perché ha scelto Openda e non David: il belga non deve giocare da 9, al netto delle parole che lui stesso ha usato in conferenza stampa, perché ha bisogno di spazi e di essere lanciato in profondità.

Invece Tudor lo ha lasciato li davanti da solo, soprattutto quando la squadra si è abbassata, diventando sostanzialmente inutile. Spero inoltre che non si continui a mettere Yildiz sulla linea laterale, perché il turco è molto più decisivo accentrato".

Tudor, queste le parole che hanno fatto infuriare Chirico

Le parole di insoddisfazione dette da Chirico nascono da queste dichiarazioni fatte nel post-partita di Dazn da Tudor: "Abbiamo fatto una grande prestazione: il primo tempo è stato il migliore da quando sono qui e alla fine volevamo spingere ma non ci siamo riusciti. È stata una partita seria tra due squadra che giocano la Champions".