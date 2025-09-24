Il derby di Madrid si avvicina: Atletico Madrid e Real Madrid si sfideranno il 27 settembre, alle ore 16:15, al Riyadh Air Metropolitano di Madrid. Un appuntamento imperdibile per la settima giornata della Liga, con le due storiche rivali pronte a darsi battaglia nel tempio calcistico della capitale spagnola. La sfida promette spettacolo con il Real, guidato dalle stelle più luminose nel firmamento bianco, che cercherà di confermare il proprio dominio nei confronti dei colchoneros.

Quote del derby di Madrid: Real leggermente favorito

I bookmaker propongono quote equilibrate per questo derby, anche se il Real Madrid parte leggermente favorito.

William Hill quota la vittoria del Real a 2.38, il pareggio a 3.40 e il successo dei padroni di casa a 2.80. Quote simili da Bet365, che offre il Real vincente a 2.38, il pareggio a 3.50 e l'Atletico a 2.80. La sfida, quindi, rimane aperta a ogni pronostico, nonostante il leggero vantaggio riconosciuto agli ospiti.

Le statistiche dei giocatori chiave: Oblak, Mbappé e De Paul

Guardiamo ora alle statistiche di alcuni dei protagonisti attesi.

Partendo dai padroni di casa, Jan Oblak si conferma pilastro irremovibile tra i pali dell'Atletico. Con una valutazione media di 6.72 nelle prime cinque apparizioni, lo sloveno ha collezionato 8 salvataggi nonostante i 5 gol subiti. La sua abilità nel reggere la pressione in un incontro cruciale come il derby sarà fondamentale.

Tra i ranghi dei rivali, il nome di Kylian Mbappé risplende come una stella nel firmamento blancos. Con 5 gol e 1 assist in appena 445 minuti, il fenomeno francese ha messo a segno 20 tiri di cui 10 nello specchio della porta avversaria, ottenendo una media di 8.12. La sua capacità di rompere gli equilibri in attacco sarà una delle chiavi del Real.

Un altro elemento da non sottovalutare è Rodrigo De Paul, motore del centrocampo dell'Atletico.

Nel suo arsenale contano 3 gol e 5 assist distribuiti nelle 34 partite della scorsa stagione, con ben 1684 passaggi completati e 42 passaggi chiave. La sua presenza e dinamicità in mezzo al campo daranno una marcia in più ai colchoneros.