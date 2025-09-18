Nelle scorse ore il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video su Youtube parlando in primis della Juventus e sottolineando come Lloyd Kelly si stia dimostrando un membro valido della retroguardia bianconera. Schira ha poi detto la sua sull'Inter e sulla linea di Chivu in merito alle scelte dei calciatori da mandare in campo.

Juventus, Schira: 'Forse Kelly non è quel giocatore cosi scarso che volevano far passare'

Il giornalista Nicolò Schira ha parlato sul proprio canale Youtube e trattando l'argomento Juventus ha detto: "Kelly forse non è quel giocatore scarso che molti avevano descritto.

Magari non è un fenomeno, ma è un difensore che ci sta. Quest'anno sta facendo bene, ha trovato fiducia con Tudor rispetto a Thiago Motta, che secondo me utilizzandolo in una retroguardia a quattro lo metteva in difficoltà. Invece il tecnico croato lo impiega come braccetto di sinistra, il suo ruolo naturale e tra l'altro anche grazie a qualche consiglio che gli stanno dando alla Continassa, si sta lanciando di più in avanti e sta facendo gol. Perché Kelly non segnava in campionato da 4 anni, quando giocava ancora in Championship col Bournemouth".

Ancora su Kelly: "Ha fatto gol contro l'Inter, ha fatto ancora gol contro il Borussia Dortmund e può essere un'arma in più. Tra l'altro, piccolo retroscena, il Sunderland nella sessione di mercato da poco concluso aveva offerto per lui 20 milioni di euro, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, ma la Juve ha detto no.

Questo proprio perché Tudor se lo voleva tenere stretto, lo riteneva un giocatore che poteva essere utile alla causa e ci ha visto lungo".

Schira ha poi virato sul tema Inter: "Chivu non si è fatto influenzare dalle critiche: Thuram non si tocca, Calhanoglu resta il perno della formazione nerazzurra a centrocampo e Sommer, sul quale tutti avevano gettato la croce addosso, alla fine resta un buon portiere e resta il titolare. Sullo 0-0 lo svizzero contro l'Ajax fa una grande parata, gioca da 6 e mezzo 7 e se l'Inter vince 2-0 in scioltezza contro gli olandesi è anche merito sui. Sommer magari non è un fenomeno, secondo me non è tra i primi tre migliori portieri della Serie A, ma non è neanche un bidone, lo scarsone che tutti volevano dipingere.

Sì, in Juve - Inter sul gol di Adzic ha fatto un errore. Cosi però come in altre partite è stato determinante".

Inter, le parole di Schira accendono la discussione: 'Sommer sbaglia un intervento all'ultimo, avessimo preso gol...'

Le parole di Schira hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Si però a fine partita Sommer sbaglia l'intervento su un cross, loro non segnano e allora grande Sommer" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Chivu se ne frega delle critiche ma deve portare risultati velocemente se no lo mandano via. Tudor non mi piace un granché. Sette gol subiti in due partite dovrebbero farlo svegliare".