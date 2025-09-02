Nelle scorse ore il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di spogliatoio della Juventus e di Gleison Bremer, sottolineando come il brasiliano con il suo ritorno abbia blindato la retroguardia dei bianconeri.

Il giornalista sportivo Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di Cronache di spogliatoio dell'importanza nella Juventus di un calciatore, Gleison Bremer: "Da quando è iniziata la stagione scorsa, con il brasiliano in campo la formazione bianconera non ha mai subito gol e sono otto partite, più di un quinto di campionato e più di un 20%.

Non so se ci rendiamo conto della portata di questo numero, con Bremer col crociato funzionante la Juve avrebbe fatto un altro campionato l'anno scorso. Juve-Como, Verona-Juve, Juve-Roma, Empoli-Juve, Juve-Napoli, Genoa-Juve, Juve-Parma di quest'anno e Genoa-Juve, sono otto partite in cui la Juve non ha mai preso gol".

Trevisani ha continuato: "Aggiungo una cosa, io non mi ricordo una parata di Di Gregorio in queste otto partite. Juve-Napoli non s'è mai tirato in porta, Juve-Roma stessa cosa. Juve-Como e Verona-Juve ero allo stadio, non si è mai tirato in porta. Il Genoa ha preso la traversa ma di fatto Di Gregorio non ha fatto una parata, in Juventus-Parma l'ha fatta Bremer la parata e non l'estremo difensore.

Cioè ragazzi, possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo ma Bremer sposta il mondo".

Trevisani ha concluso: "Bremer in campionato sposta più di 10 punti e voglio concludere con un'altra caratteristica che vanta ma che spesso viene sottovalutata nei discorsi: quello che fanno gli altri vicino a lui. Cioè, garantisce compattezza a tutti i suoi compagni, basti vedere Kelly che quest'anno ha fatto due partite di calcio vere mentre l'anno scorso non ci è mai riuscito. Quindi l'inglese non era così un somaro come era sembrato o forse vicino a Bremer nessuno sembra un somaro? Non lo so, sono sicuro di una cosa, Bremer è un giocatore incredibile".

Juventus, i tifosi rispondono a Trevisani: 'Un giocatore non fa una squadra'

Le parole di Trevisani hanno acceso la discussione fra i suoi follower: "Un giocatore non fa una squadra. Grandissimo difensore Bremer ma se intorno a lui la squadra non gira o non è costruita bene, anche con Bremer in campo la Juve subisce" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Trevisani ha ragione ma la difesa impermeabile di Motta era dovuta soprattutto al possesso palla ultra conservativo che non lasciava minimamente spazio agli avversari. Quando abbiamo dovuto abbandonarlo perché non tiravamo nemmeno in porta, sono arrivati i gol subiti".