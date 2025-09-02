Secondo quanto scritto dal giornalista Graziano Campi su X, il prestito secco concordato fra il PSG e il Tottenham per Randal Kolo Muani farà capire il reale valore del centravanti francese, che se dovesse fallire in Premier League, potrebbe tornare a essere appetibile per la Juventus nella prossima stagione.

Campi: 'Se Kolo Muani si rivelerà da Premier League avrà vinto il PSG, altrimenti fra un anno potrà tornare a Torino'

Il giornalista Graziano Campi ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale parla dell'affaire che ha coinvolto la Juve, il PSG e Kolo Muani: "La società parigina crede che il francese, dopo aver fatto bene in Italia, possa aumentare il suo valore in Premier.

Quindi ha rifiutato le proposte della Juve, per mettere il giocatore in vetrina. Se è da Premier, vince il PSG, se non lo è, tra 12 mesi può tornare a Torino e vince la Juve".

Campi ha osservato che, nonostante le critiche ricevute da parte di alcuni sostenitori più accesi, la decisione di interrompere la trattativa con la Juventus sia stata presa direttamente dal Paris Saint-Germain. Secondo la sua analisi, il club francese ritiene di poter ottenere un ritorno economico maggiore dal giocatore e, inoltre, non ha trovato conveniente la proposta bianconera, che prevedeva un corrispettivo per il prestito inferiore rispetto a quello offerto dal Tottenham.

Il giornalista, restando in tema calciomercato ma spostandosi sulle due squadre milanesi, ha voluto dare un giudizio complessivo sull'operato di entrambe le società.

Partendo dal Milan ha scritto: "Il mercato dei rossoneri inizialmente mi piaceva, poi negli ultimi 10 giorni è diventato un caos senza senso. A mente fredda, credo di potermi sbilanciare, perché a me piace dare certezze, e dare un voto che oscilla tra il 4 e l'8".

Campi ha poi aggiunto sull'Inter: "Tanti tifosi nerazzurri delusi dal mercato. Quando l'asticella è alta, è difficile trovare giocatori che migliorano la squadra. Per me minimo merita 7, ma se Sucic, Bonny, Luiz Henrique e Diouf sono forti, il voto è ancora più alto. Akanji/Pavard unico scambio che mi lascia dubbi".

Juventus, i tifosi rispondono a Campi: 'Difficile poter immaginare cosa accadrà fra 12 mesi'

Le parole di Campi, specie quelle dedicate a Randal Kolo Muani e il suo eventuale ritorno alla Juventus nel futuro, hanno acceso la discussione fra i suoi followers sul web: "Tra 12 mesi è tutta un'altra vita.

Chi lo sa, magari rinnova Vlahovic, oppure non rinnova ma come sostituto puntano un altro che è più goleador di Kolo. Non sappiamo tra un anno cosa succederà", scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "La Juve non ha ceduto alle condizioni del PSG. È il PSG che ha detto di no alle condizioni della Juventus. Quindi non capisco se è stata la Juve o il PSG a far saltare l'operazione".