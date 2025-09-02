Nelle scorse ore il giornalista Sandro Sabatini ha parlato ai microfoni del suo canale Youtube, dando i voti al mercato di alcune big del calcio italiano. Nello specifico, Sabatini ha elogiato la Juventus, per aver trattenuto Vlahovic e messo a segno 3 colpi importanti per l'attacco e esaltato il Napoli per aver fatto una sessione di rafforzamento estiva perfetta.

Parlando della Juve, il giornalista ha detto: "Ai bianconeri do un bel 7 e fra i top metto paradossalmente Vlahovic. Il serbo, infatti, seguendo il volere della società piemontese, sarebbe dovuto uscire per lasciare il posto a Jonathan David e soprattutto a Kolo Muani. Invece, il serbo è rimasto e questo lo considero addirittura il miglior colpo messo a segno dalla Vecchia Signora. Poi va aggiunto l'arrivo di calciatori come Zhegrova, Openda e lo stesso David, che tutti insieme danno una discreta scelta in attacco a Igor Tudor. Inoltre, fra le cose migliori che sono state fatte dalla Juve, va segnalato come sono drasticamente calati i costi degli oneri accessori: quindi, complimenti a Comolli e a Chiellini per essere riusciti a evitare tutte quelle spese per agenti e procuratori che l'anno scorso avevano affossato ulteriormente il mercato della Juventus".

Sabatini ha, poi, parlato del Napoli: "Ai partenopei do 9 e lo considero un mercato perfetto. L'acquisto top è quello di Kevin De Bruyne, considerando anche la formula con cui lo hanno preso ma mi piace tantissimo anche il colpo Hojlund. Con Lukaku ai box e il giovane Lucca in rosa, il danese darà profondità al reparto offensivo. Se proprio devo trovare un difetto alla squadra di Conte, dico che non hanno preso un giocatore con le caratteristiche di Raspadori".

Il giornalista ha chiosato parlando dell'Inter: "Ai nerazzurri do un bel 7 e il top acquisto è quello di Susic. Il croato darà nuova linfa a un centrocampo che sembra si stia un po' piegando su se stesso a causa dell'età di alcuni protagonisti.

Mi piace anche Akanji come colpo, anche se in queste ore sta passando come un'entrata sottovalutata, perché il difensore svizzero sa giocare centrale e come braccetto. Fra i flop dei nerazzurri ci sono le aspettative, nel senso che Lookman è stato portato avanti per un mese e non è arrivato cosi come Kone, che sarebbe stato un grandissimo colpo ma che ha lasciato il passo a Diuf".

I tifosi rispondono a Sabatini: '7 all'Inter per aver preso tutte riserve?'

Le parole di Sabatini, specie quelle sull'Inter, hanno acceso la discussione sul web: "Ma quale 7 all'Inter. Siete gli stessi del anno scorso! Anche quest'anno zero tituli" scrive un utente su Youtube. Un altro aggiunge: "7 al mercato dell'Inter? 100 milioni per riserve scarse che non giocano mai".