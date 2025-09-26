È un appuntamento da non perdere per la sesta giornata della Ligue 1 2025: Rennes e Lens si incontreranno al Roazhon Park di Rennes il 28 settembre alle ore 20:45. Questa sfida promette spettacolo, con due squadre pronte a darsi battaglia per risalire la classifica e dimostrare il proprio valore. Sarà un incontro particolarmente interessante anche per le individualità in campo, tra cui spiccano i nomi di Wesley Saïd per il Lens e Brice Samba tra i pali del Rennes.

Quote di Rennes-Lens: i padroni di casa leggermente favoriti

Analizzando le quote dei bookmaker, il Rennes si presenta leggermente favorito per questo incontro, un'opinione condivisa da William Hill, che quota la vittoria dei padroni di casa a 2.45, il pareggio a 3.30 e il successo del Lens a 2.75.

Simile anche la visione di Bet365, con la quota di 2.50 per la vittoria dei locali, 3.40 per il pareggio e confermata a 2.75 per il successo esterno del Lens. Entrambe le squadre cercheranno i tre punti che potrebbero dare loro un importante slancio nelle posizioni di testa.

Giocatori chiave: le statistiche in evidenza

Brice Samba: il portiere congolese che difende la porta del Rennes ha iniziato la stagione in gran forma, con una valutazione media di 7.3 nei primi cinque incontri, segnalatosi per i 17 interventi salvifici finora registrati, che ne fanno una sicurezza nei momenti cruciali.

Pur avendo subito 8 reti, la sua abilità nei rigori lo ha portato a salvarne uno, incrementando ancora il suo valore come ultimo baluardo.

Quentin Merlin: giovane e dinamico difensore del Rennes, si è distinto non solo per le sue doti difensive, ma anche per un’importante propensione offensiva, con 2 assist forniti nei primi 5 match della stagione. La sua agilità gli permette di vincere 12 duelli su 29, un contributo fondamentale nelle fasi di gioco fisico.

Wesley Saïd: per il Lens spicca il nome di Wesley Saïd, che finora ha dimostrato una capacità realizzativa decisiva, siglando 2 reti e sfornando 2 assist in 5 presenze. La sua capacità di trasformare le occasioni in reti si riflette nei 6 tiri indirizzati in porta su 9 totali, abbinata a una notevole precisione nel finalizzare i rigori, con 1 centro registrato.