Domenica 28 settembre, alle ore 17:15, andrà in scena una sfida importante per la Ligue 1 2025: l'Angers ospiterà lo Stade Brestois 29 allo Stade Raymond Kopa. Questo match della sesta giornata promette emozioni, con entrambe le squadre pronte a dar battaglia per scalare la classifica. Lo scontro si giocherà sul tappeto verde dell'omonimo stadio, una cornice sempre suggestiva per una partita di campionato. Dopo i risultati altalenanti di inizio stagione, le due compagini cercheranno di trovare continuità e l’Arbitro designato avrà il compito di mantenere ordine e disciplina durante i 90 minuti.

Quote di Angers-Stade Brestois: gli ospiti leggermente favoriti

La trasferta per lo Stade Brestois non sarà una passeggiata nello storico impianto di Angers. Tuttavia, i bookmaker vedono la squadra ospite leggermente favorita. William Hill quota la vittoria degli ospiti a 2.30, il pareggio a 3.20 e il successo dei padroni di casa dell'Angers a 3.00. Anche Bet365 offre quote simili, con lo Stade Brestois vincente a 2.38, il segno X a 3.25 e il successo interno quotato 3.10.

Le quote degli allibratori delineano una sfida aperta, seppur con una leggera propensione per gli ospiti, che dovranno però confermare sul campo le attese degli esperti di settore.

I protagonisti in campo: difesa e attacco a confronto

L'acuto in questa sfida potrebbe arrivare da una delle colonne difensive di Angers, Hervé Koffi.

Il portiere africano di 29 anni ha disputato 450 minuti nelle prime 5 presenze di questa stagione, vantando una media di valutazione di 7.9 e già 24 parate all'attivo. La sua agilità tra i pali si è rivelata fondamentale per contenere diversi assalti avversari.

In fase offensiva, lo Stade Brestois conta su un attaccante in forma, Ludovic Ajorque. Il 31enne di Saint-Denis ha dimostrato di essere una spina nel fianco per le difese avversarie, segnando 1 gol e fornendo 3 assist in 5 apparizioni. Con una valutazione media di 7.42, Ajorque è ormai il fulcro dell'attacco della sua squadra, un avanti di fisico e tecnica che sa mettere in difficoltà chiunque. Con 91 duelli affrontati e un tasso di successo del 57%, il suo contributo in fase di pressing sarà determinante per il destino dell’incontro.

Accanto a lui, Romain Del Castillo ha anch'esso saputo ritagliarsi uno spazio di rilievo, con 2 gol e 1 assist raccolti in 5 partite. La sua incisività davanti è testimoniata anche dai 6 tiri effettuati, di cui 4 diretti nello specchio della porta.