Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Sandro Sabatini, la Juventus sta subendo troppi gol in questa stagione nonostante il rientro di un elemento importante della retroguardia come Gleison Bremer. Lo stesso Sabatini ha poi parlato del Milan e del tecnico rossonero Massimiliano Allegri.

Sabatini: 'La squadra di Tudor subisce troppi gol, Bremer da solo non basta'

Il giornalista Sandro Sabatini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus ha detto: "La squadra di Tudor subisce troppi gol? Si, è sotto gli occhi di tutti.

Perché succede questo sinceramente non lo so, in fondo la squadra si difende abbastanza bene. Certamente il portiere ha avuto qualche incertezza e anche se la retroguardia è più sicura con il rientro di Bremer, il brasiliano non basta. Non a caso lo stopper ex Torino era in campo sia contro l'Inter che contro il Borussia Dortmund e la squadra ha comunque subito 7 gol in due partite. Se proprio dovessi suggerire a Tudor di fare qualche tentativo per cambiare, gli direi di schierare una difesa a 4, bloccando Kalulu nella posizione di terzino statico anziché di movimento. Questo perché il francese in raddoppio può aiutare i suoi compagni, però fare questo significherebbe onestamente cambiare poco rispetto all'attuale scacchiera tattico dei bianconeri".

Dalla difesa Sabatini si è poi spostato sull'attacco della Juve: "Quale è il miglior tridente che può schierare Tudor? Secondo me, quello con più estro, capacità realizzativa e forza è composto da Yildiz, Zhegrova e Vlahovic. Rimane però il dubbio su Zhegrova e sulla possibilità che il kosovaro torni a essere quello che abbiamo ammirato con la maglia del Lille".

Le parole del giornalista sul Milan

Il giornalista ha poi virato sull'argomento Milan e su Allegri, dicendo: "Non credo che il tecnico toscano sia cambiato da quando è approdato nel club lombardo, magari è cambiato il modo di guardare le partite della squadra squadra. Poi ovviamente sono gli interpreti che fanno la differenza, perché se vuoi impostare un'azione un conto è che dai palla a Modric un conto è che dai palla a Locatelli.

Vedo inoltre una cosa che accomuna il Milan al Napoli dello scorso anno e non parlo della mancanza di coppe, ma della voglia di riscatto. I rossoneri hanno il desiderio di dimostrare che la precedente stagione non rappresentava il loro reale valore. Poi tatticamente Allegri resta sempre lo stesso e sorrido quando ricordo che molti lo incolpavano di amare un calcio anti-estetico".

I tifosi rispondono a Sabatini: 'La Juve è squilibrata, manca filtro a centrocampo'

Le parole di Sabatini hanno acceso la discussione sul web: "Secondo me la Juve è squilibrata, troppo offensiva, manca il filtro del centrocampo", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge tra il serio e il faceto: "Anche solo paragonare Modric a Locatelli è blasfemo".