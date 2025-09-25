Il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale torna a parlare del caso Prisma, argomento tornato a galla recentemente a causa del patteggiamento ottenuto dall'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli. Secondo Ziliani quindi, il club bianconero avrebbe compiuto un illecito che gli ha però permesso nel corso degli di anni, di vincere i famigerati 9 scudetti consecutivi.

Juventus, Ziliani: 'La manovra stipendi del club bianconero è la storia di un gigantesco illecito'

Il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale fa riferimento ancora una volta al caso Prisma, argomento recentemente tornato in auge per il patteggiamento ottenuto dall'ex presidente della Juve Andrea Agnelli: "La manovra stipendi della Juventus è la storia di un gigantesco illecito.

Ripetuto. Partecipato da tutti: dall’intero CdA e da 40 tesserati una prima volta nella primavera del 2020 e la seconda a un anno di distanza pur in assenza di quella che era stata sbandierata come la ragione prima del ricorso all’espediente, la sospensione dell’attività agonistica causa Covid".

Paolo Ziliani ha evidenziato come un ruolo determinante, ai fini della buona riuscita delle indagini sull’Inchiesta Prisma, sia stato svolto dalle perquisizioni condotte in più occasioni, anche al di fuori dell’ambito societario juventino. Il giornalista ha sottolineato come sia difficile credere alla tesi del “patteggiamento da innocente” con cui Andrea Agnelli ha deciso di evitare il processo, accettando una pena di un anno e otto mesi con sospensione.

Ziliani ha inoltre puntato l’attenzione sul cosiddetto caso della manovra stipendi 1, uno degli elementi centrali del procedimento, definendolo un vero e proprio obbrobrio. In un suo volume, il giornalista ha così riscostruito il meccanismo attraverso cui la dirigenza bianconera avrebbe sfruttato l’emergenza Covid per occultare gravi perdite di bilancio e continuare a investire risorse che, in realtà, il club non avrebbe potuto permettersi, falsando così la regolarità del campionato.

Inutile precisare come quelle su esposte siano tutte e solo considerazioni personali.

Juve, i tifosi rispondono a Ziliani: 'Sono semplicemente scandalosi'

Le parole di Ziliani hanno catturato l'attenzione di alcuni utenti sul web: "Non ho mai capito quale fosse la necessità, per la Juve, di quotarsi in Borsa.

Risparmio non ne raccoglie, sbertuccia i piccoli azionisti, ignora le norme Consob, ogni tanto passa un Elkann a fare un aumento di capitale per sistemare, perché quindi?" scrive un tifoso su X. Un altro, senza fare tanti giri di parole, aggiunge poi: "Sono semplicemente scandalosi".