Il Paris Saint Germain si prepara ad accogliere l’Auxerre al Parc des Princes di Parigi, il 27 settembre alle 21:05, per la sesta giornata della Ligue 1 2025. Il PSG, reduce da vittorie convincenti, vuole mantenere il primato nella classifica, mentre l’Auxerre cercherà l’impresa nella capitale francese. Nonostante il divario tecnico, le sorprese non sono mai escluse nella magia del calcio. Un incontro che vedrà, sicuramente, un grande afflusso di pubblico al Parc, uno degli stadi più iconici d’Europa.

Quote di PSG-Auxerre: i parigini sono superfavoriti

I bookmaker non hanno dubbi: il Paris Saint Germain è il grande favorito per questo scontro casalingo. William Hill quota la vittoria del PSG a 1.18, il pareggio a 7.00 e la vittoria dell’Auxerre a 13.00. Anche Bet365 allinea le aspettative quotando il successo parigino a 1.17, il pareggio sempre a 7.00 e una sorprendente vittoria dell’Auxerre a 15.00.

Questo dimostra quanto il PSG sia considerato superiore rispetto ai rivali di turno, anche considerando la qualità presente nella rosa.

Le stelle del PSG in campo: un mix di esperienza e gioventù

La rosa del Paris Saint Germain vanta una serie di fuoriclasse pronti a fare la differenza.

In particolare, i riflettori saranno puntati su Achraf Hakimi e Nuno Mendes, entrambi elementi chiave nel reparto difensivo.

Achraf Hakimi, con un totale di 390 minuti giocati in cinque presenze, ha dimostrato solidità e versatilità. Ha partecipato a 41 duelli vincendone 17, e si è dimostrato preciso nei passaggi con 378 completi e 5 chiavi, fungendo da preziosa risorsa sia in fase difensiva che offensiva. Tuttavia, deve migliorare il successo dei dribbling, riuscito in 4 tentativi su 16.

Nuno Mendes, con 275 minuti distribuiti su cinque apparizioni, ha già fornito un assist decisivo e contribuito con passaggi chiave, dimostrando una buona spinta sulla corsia di competenza con 207 passaggi totali.

La sua capacità di mantenere compattezza difensiva è apprezzata, sebbene debba lavorare sui duelli personali.

In attacco, Bradley Barcola si è distinto con uno score di 3 reti in 303 minuti di gioco. Il giovane attaccante ha all’attivo 7 tiri totali, di cui 4 nello specchio, e si è confermato come un elemento imprevedibile per le difese avversarie.

Non meno pericoloso è Ousmane Dembélé, abile nel creare occasioni grazie ai 9 passaggi chiave e al suo dinamismo, evidenziato da 5 dribbling riusciti su 9 tentativi.