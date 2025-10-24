Augsburg e Lipsia si preparano a scendere in campo per l’ottava giornata di Bundesliga alla WWK Arena, sabato 25 ottobre alle 15:30. La sfida sarà un banco di prova significativo per entrambe: da un lato il Lipsia punta a consolidare la propria presenza nei piani alti della classifica, dall’altro l’Augsburg cerca punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda.

Le probabili formazioni di Augsburg-Lipsia

L’Augsburg dovrebbe presentarsi con il 3-4-2-1: Dahmen tra i pali, con Matsima, Banks e Jakić a comporre la linea difensiva.

In mediana spazio a Massengo, Fellhauer e Kade, con Giannoulis incaricato della corsia esterna. A supporto di Kömür agiranno Rieder e Saad.

Il Lipsia è atteso con il classico 4-3-3: in porta Gulácsi, protetto da Bitshiabu, Orban, Raum e Lukeba. In mezzo al campo toccherà a Seiwald, Baumgartner e al giovane Ouédraogo impostare la manovra. In avanti il tridente formato da Antonio Nusa, Rômulo e Bakayoko proverà a colpire la retroguardia di casa.

Quote di Augsburg-Lipsia: favoriti i Roten Bullen

I bookmaker indicano il Lipsia avanti nei pronostici. Su Bwin il segno 2 è offerto a 1.98, mentre la vittoria dell’Augsburg è quotata a 3.30 e il pareggio a 4.00. Quote allineate anche su William Hill e Bet365, dove il successo esterno dei Roten Bullen si gioca rispettivamente a 1.95 e 1.95, con l’1 a 3.30 e 3.40 e la X proposta a 3.90 e 4.00.

Le statistiche dei protagonisti in campo

In casa Augsburg i riflettori sono su Fabian Rieder, pilastro dell’attacco con media voto di 6.96: 2 gol e 2 assist nelle prime cinque apparizioni, un rigore trasformato e 9 dribbling riusciti su 18 tentati.

È lui la principale fonte di pericolo tra le linee.

Nel cuore della mediana spazio ad Alexis Claude-Maurice, già a quota 215 minuti: pur senza gol, la sua capacità di collegare i reparti e leggere i tempi di gioco può risultare decisiva contro una difesa organizzata come quella del Lipsia. Da seguire anche Anton Kade, 134 minuti fin qui, risorsa tattica capace di incidere su palle inattive e situazioni di equilibrio.

Sul fronte RB Lipsia spicca Johan Bakayoko: 521 minuti in 7 gare, 2 reti e media voto di 7.0. Nonostante frequenti avvicendamenti, resta un riferimento costante nell’uno contro uno (20 duelli vinti su 48).

Bene anche Rômulo, in grande sintonia con il reparto offensivo: 566 minuti, 2 gol e 2 assist. La sua presenza può dare profondità e peso alla manovra offensiva dei Roten Bullen.