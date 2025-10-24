La Cremonese e l’Atalanta si preparano a incrociare i guantoni in una sfida intrigante, valida per l’ottava giornata della Serie A 2025/26. Appuntamento fissato per sabato 25 ottobre alle 20:45 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. L’Atalanta di Ivan Juric, ancora imbattuta in campionato, andrà a caccia di continuità e punti pesanti per risalire la classifica, mentre la Cremonese di Nicola proverà a sfruttare il fattore campo per sorprendere i nerazzurri.

Le probabili formazioni di Cremonese-Atalanta

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Vazquez, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.



Allenatore: Nicola.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Sulemana; Samardzic, De Ketelaere.

Allenatore: Juric.

La Cremonese continuerà a puntare su Vardy, reduce da una prova di sostanza contro l’Udinese. L’Atalanta, invece, dovrà fare i conti con le assenze di Kolasinac, Scalvini e Bakker, tutti fermi ai box per motivi diversi.

Quote di Cremonese-Atalanta: nerazzurri avanti nei pronostici

I bookmaker indicano l’Atalanta come netta favorita per la sfida dello Zini. Su Bwin il segno 2 è offerto a 1.62, il pareggio a 4.00, mentre la vittoria della Cremonese sale a 5.25. Quote in linea anche su William Hill e Bet365: entrambi propongono il successo nerazzurro a 1.62, con la X rispettivamente a 4.00 e 4.20, mentre il colpo dei grigiorossi si gioca a 5.00.

Analisi delle statistiche: le chiavi di lettura del match

Federico Baschirotto resta un riferimento nella linea difensiva della Cremonese: ha disputato tutte le gare stagionali con una media voto di 7.01, distinguendosi per l’attitudine al sacrificio e per i 7 tiri avversari neutralizzati, dato che pesa nella solidità del pacchetto arretrato.

In avanti Jamie Vardy, nonostante i suoi 38 anni, garantisce esperienza e profondità. Impiegato in 3 presenze per un totale di 153 minuti, proverà a sfruttare ogni chance utile contro un’Atalanta che tende ad alzare molto il baricentro.

Sul fronte opposto, Charles De Ketelaere sta vivendo un avvio di stagione brillante: media di 7.66, 2 reti a referto e ben 11 dribbling riusciti su 14 tentati. È lui il principale indiziato per accendere la manovra offensiva di Juric tra le linee.

A completare il reparto, Kamaldeen Sulemana aggiunge velocità e imprevedibilità sulle fasce: con 2 gol e 1 assist in 7 gare, il nazionale ghanese punta a consolidare il proprio impatto anche allo Zini.