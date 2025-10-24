La Cremonese e l’Atalanta si preparano a incrociare i guantoni in una sfida intrigante, valida per l’ottava giornata della Serie A 2025/26. Appuntamento fissato per sabato 25 ottobre alle 20:45 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. L’Atalanta di Ivan Juric, ancora imbattuta in campionato, andrà a caccia di continuità e punti pesanti per risalire la classifica, mentre la Cremonese di Nicola proverà a sfruttare il fattore campo per sorprendere i nerazzurri.

Italy Flag
Serie A
Giornata 8
24/10/2025 20:45
AC Milan
VS
Pisa
25/10/2025 15:00
Udinese
VS
Lecce
25/10/2025 15:00
Parma
VS
Como
25/10/2025 18:00
Napoli
VS
Inter
25/10/2025 20:45
Cremonese
VS
Atalanta
26/10/2025 12:30
Torino
VS
Genoa
26/10/2025 15:00
Sassuolo
VS
AS Roma
26/10/2025 15:00
Verona
VS
Cagliari
26/10/2025 18:00
Fiorentina
VS
Bologna
26/10/2025 20:45
Lazio
VS
Juventus

Le probabili formazioni di Cremonese-Atalanta

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Vazquez, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.



Allenatore: Nicola.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Sulemana; Samardzic, De Ketelaere.

Allenatore: Juric.

La Cremonese continuerà a puntare su Vardy, reduce da una prova di sostanza contro l’Udinese. L’Atalanta, invece, dovrà fare i conti con le assenze di Kolasinac, Scalvini e Bakker, tutti fermi ai box per motivi diversi.

Quote di Cremonese-Atalanta: nerazzurri avanti nei pronostici

I bookmaker indicano l’Atalanta come netta favorita per la sfida dello Zini. Su Bwin il segno 2 è offerto a 1.62, il pareggio a 4.00, mentre la vittoria della Cremonese sale a 5.25. Quote in linea anche su William Hill e Bet365: entrambi propongono il successo nerazzurro a 1.62, con la X rispettivamente a 4.00 e 4.20, mentre il colpo dei grigiorossi si gioca a 5.00.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
AC Milan
7
5
1
1
11 / 4
7
16
W
D
W
W
W
2
Inter
7
5
0
2
18 / 8
10
15
W
W
W
W
L
3
Napoli
7
5
0
2
12 / 7
5
15
L
W
L
W
W
4
AS Roma
7
5
0
2
7 / 3
4
15
L
W
W
W
L
5
Bologna
7
4
1
2
11 / 5
6
13
W
W
D
W
L
6
Como
7
3
3
1
9 / 5
4
12
W
D
D
W
D
7
Juventus
7
3
3
1
9 / 7
2
12
L
D
D
D
W
8
Atalanta
7
2
5
0
11 / 5
6
11
D
D
D
W
W
9
Sassuolo
7
3
1
3
8 / 8
0
10
D
W
W
L
W
10
Cremonese
7
2
4
1
8 / 9
-1
10
D
L
D
D
D
11
Udinese
7
2
3
2
7 / 10
-3
9
D
D
L
L
W
12
Lazio
7
2
2
3
10 / 7
3
8
D
D
W
L
L
13
Cagliari
7
2
2
3
6 / 8
-2
8
L
D
L
W
W
14
Torino
7
2
2
3
6 / 13
-7
8
W
D
L
L
W
15
Parma
7
1
3
3
3 / 7
-4
6
D
L
W
D
L
16
Lecce
7
1
3
3
5 / 10
-5
6
D
W
D
L
L
17
Verona
7
0
4
3
2 / 9
-7
4
D
L
L
D
D
18
Fiorentina
7
0
3
4
5 / 10
-5
3
L
L
D
L
L
19
Genoa
7
0
3
4
3 / 9
-6
3
D
L
L
L
D
20
Pisa
7
0
3
4
3 / 10
-7
3
D
L
D
L
L

Analisi delle statistiche: le chiavi di lettura del match

Federico Baschirotto resta un riferimento nella linea difensiva della Cremonese: ha disputato tutte le gare stagionali con una media voto di 7.01, distinguendosi per l’attitudine al sacrificio e per i 7 tiri avversari neutralizzati, dato che pesa nella solidità del pacchetto arretrato.

In avanti Jamie Vardy, nonostante i suoi 38 anni, garantisce esperienza e profondità. Impiegato in 3 presenze per un totale di 153 minuti, proverà a sfruttare ogni chance utile contro un’Atalanta che tende ad alzare molto il baricentro.

Sul fronte opposto, Charles De Ketelaere sta vivendo un avvio di stagione brillante: media di 7.66, 2 reti a referto e ben 11 dribbling riusciti su 14 tentati. È lui il principale indiziato per accendere la manovra offensiva di Juric tra le linee.

A completare il reparto, Kamaldeen Sulemana aggiunge velocità e imprevedibilità sulle fasce: con 2 gol e 1 assist in 7 gare, il nazionale ghanese punta a consolidare il proprio impatto anche allo Zini.
