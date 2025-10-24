Torino e Genoa si preparano a scendere in campo per l'ottava giornata di Serie A 2025/26. Il match è fissato per domenica 26 ottobre alle 12:30 presso lo Stadio Olimpico di Torino, dove si preannuncia una sfida interessante tra i granata e i rossoblù. Sebbene il Torino parta favorito, il Genoa è alla ricerca di punti preziosi per risalire in classifica, rendendo il confronto un appuntamento da non perdere per gli appassionati del calcio italiano.

Le probabili formazioni di Torino-Genoa

Il Torino scenderà in campo con un modulo 3-5-2, con Marco Baroni alla guida.

In porta ci sarà Israel, mentre la difesa a tre sarà composta da Tameze, Maripan e Coco. A centrocampo, fiducia a Lazaro e Biraghi sugli esterni, con Casadei, Asllani e Vlasic centrali; in attacco, la coppia Simeone e Adams, con quest'ultimo in ballottaggio con Ngonge.

Il Genoa, invece, sotto la guida di Vieira, si schiera con un 4-2-3-1. Fra i pali Leali; in difesa Sabelli, Vasquez, Ostigard e Martin; a centrocampo Masini e Frendrup come diga, mentre sulla trequarti agiranno Norton-Cuffy, Malinovskyi e Vitinha, quest'ultimo in ballottaggio con Venturino. In attacco, spazio a Ekhator come punta centrale.

Quote di Torino-Genoa: granata favoriti ma con equilibrio

Secondo i principali bookmaker, il Torino è favorito ma con una sfida che potrebbe riservare sorprese.

William Hill quota la vittoria del Torino a 2.25, il pareggio a 3.00 e il successo del Genoa a 3.40. Bet365 propone una vittoria casalinga con la stessa quota di 2.25, il pareggio a 2.90 e una quota leggermente più alta, 3.50, per il Genoa. La partita potrebbe dunque vedere un equilibrio iniziale, con i granata a partire con qualche chances in più sulla carta.

Le statistiche dei giocatori chiave

Nikola Vlašić: Per il Torino, un giocatore da tenere d'occhio è sicuramente Nikola Vlašić.

Con 7 presenze accumulandosi sotto il cielo granata, il croato ancora non ha trovato la via del gol, ma il suo ruolo nella manovra offensiva è testimoniato dai 179 passaggi completati e 10 chiave. Il giocatore deve, tuttavia, migliorare sotto porta e incrementare il suo impatto complessivo sulla partita, rifinendo il gioco con maggiore precisione e risolutezza.

Giovanni Simeone: L'argentino, elemento fondamentale del reparto avanzato del Torino, è un goleador nato. Con 3 gol in 7 partite e una valutazione media di 6.94, Simeone è sempre un pericolo per le difese avversarie grazie alla sua capacità di trovare spazio e capitalizzare le occasioni. La sua presenza si è rivelata essenziale nel far muovere l'attacco granata e sarà decisiva contro la retroguardia rossoblù.

Nicolae Stanciu: Sul fronte Genoa, Nicolae Stanciu è un centrocampista di qualità con un buon impatto sulla costruzione del gioco rossoblù. Nelle sue apparizioni di questa stagione, ha totalizzato 79 passaggi, fungendo da metronomo nel cuore del centrocampo. Sebbene ancora a caccia della prima marcatura, la sua capacità di creare gioco e disimpegnarsi efficacemente nei duelli, con 7 vinti su 11, rappresenta un elemento su cui Vieira può contare per spostare gli equilibri.