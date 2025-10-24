Si preannuncia un pomeriggio elettrizzante al Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona dove i padroni di casa dell'Hellas sfideranno il Cagliari nella ottava giornata della Serie A 2025/26. Il match in programma domenica 26 ottobre alle 15:00 rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni, a caccia di punti in un campionato fin qui altalenante.

Le probabili formazioni di Verona-Cagliari

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban.



Allenatore: Zanetti.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Ze Pedro, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; S. Esposito, Folorunsho; Borrelli.

Allenatore: Pisacane.

Nel Verona, occhi puntati su Belghali al rientro sulla fascia destra, con Orban in ballottaggio con Sarr per un posto accanto a Giovane in attacco. Per il Cagliari, Borrelli sembra essere in vantaggio rispetto a Luvumbo per guidare l’attacco, mentre Folorunsho e S. Esposito si posizioneranno poco dietro l’avamposto isolano.

Quote di Verona-Cagliari: equilibrio in campo

Il confronto appare piuttosto bilanciato, ma i bookmaker vedono l’Hellas Verona favorito, seppure non con un margine schiacciante. William Hill quota la vittoria casalinga a 2.30, il pareggio a 3.00, mentre il successo degli ospiti è dato a 3.25.

Bet365 propone quote similari, confermando la vittoria dei padroni di casa a 2.30, il pareggio a 3.00 e la vittoria esterna a 3.50. Sarà quindi interessante scoprire se Verona saprà rispettare il favore dei pronostici al Bentegodi.

Giovani talenti e pilastri in campo: il contributo di Giovane e Obert

Tra i protagonisti della giornata, Giovane Santana do Nascimento del Verona cercherà di lasciare il segno in una stagione che lo vede già ampiamente coinvolto con 7 presenze.

Giovane ha collezionato 559 minuti di gioco, ma non ha ancora trovato la via del gol nonostante i suoi 18 tiri, 12 dei quali indirizzati nello specchio della porta. Resta comunque un uomo da tenere d’occhio per la sua capacità di creare spazi e servire assist preziosi ai compagni di squadra.

Sul fronte cagliaritano, Adam Obert ha dimostrato di essere un pilastro importante in difesa. Con un rating di 6.97 nelle sue 7 presenze, Obert ha accumulato 594 minuti stabilendo solidità con i suoi 18 tackle e 12 intercetti in campionato. La sua abilità nel duello e nei contrasti potrebbe essere determinante nel contenere le incursioni offensive del Verona.