Si preannuncia un pomeriggio elettrizzante al Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona dove i padroni di casa dell'Hellas sfideranno il Cagliari nella ottava giornata della Serie A 2025/26. Il match in programma domenica 26 ottobre alle 15:00 rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni, a caccia di punti in un campionato fin qui altalenante.

Italy Flag
Serie A
Giornata 8
24/10/2025 20:45
AC Milan
VS
Pisa
25/10/2025 15:00
Udinese
VS
Lecce
25/10/2025 15:00
Parma
VS
Como
25/10/2025 18:00
Napoli
VS
Inter
25/10/2025 20:45
Cremonese
VS
Atalanta
26/10/2025 12:30
Torino
VS
Genoa
26/10/2025 15:00
Sassuolo
VS
AS Roma
26/10/2025 15:00
Verona
VS
Cagliari
26/10/2025 18:00
Fiorentina
VS
Bologna
26/10/2025 20:45
Lazio
VS
Juventus

Le probabili formazioni di Verona-Cagliari

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban.



Allenatore: Zanetti.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Ze Pedro, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; S. Esposito, Folorunsho; Borrelli.

Allenatore: Pisacane.

Nel Verona, occhi puntati su Belghali al rientro sulla fascia destra, con Orban in ballottaggio con Sarr per un posto accanto a Giovane in attacco. Per il Cagliari, Borrelli sembra essere in vantaggio rispetto a Luvumbo per guidare l’attacco, mentre Folorunsho e S. Esposito si posizioneranno poco dietro l’avamposto isolano.

Quote di Verona-Cagliari: equilibrio in campo

Il confronto appare piuttosto bilanciato, ma i bookmaker vedono l’Hellas Verona favorito, seppure non con un margine schiacciante. William Hill quota la vittoria casalinga a 2.30, il pareggio a 3.00, mentre il successo degli ospiti è dato a 3.25.

Bet365 propone quote similari, confermando la vittoria dei padroni di casa a 2.30, il pareggio a 3.00 e la vittoria esterna a 3.50. Sarà quindi interessante scoprire se Verona saprà rispettare il favore dei pronostici al Bentegodi.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
AC Milan
7
5
1
1
11 / 4
7
16
W
D
W
W
W
2
Inter
7
5
0
2
18 / 8
10
15
W
W
W
W
L
3
Napoli
7
5
0
2
12 / 7
5
15
L
W
L
W
W
4
AS Roma
7
5
0
2
7 / 3
4
15
L
W
W
W
L
5
Bologna
7
4
1
2
11 / 5
6
13
W
W
D
W
L
6
Como
7
3
3
1
9 / 5
4
12
W
D
D
W
D
7
Juventus
7
3
3
1
9 / 7
2
12
L
D
D
D
W
8
Atalanta
7
2
5
0
11 / 5
6
11
D
D
D
W
W
9
Sassuolo
7
3
1
3
8 / 8
0
10
D
W
W
L
W
10
Cremonese
7
2
4
1
8 / 9
-1
10
D
L
D
D
D
11
Udinese
7
2
3
2
7 / 10
-3
9
D
D
L
L
W
12
Lazio
7
2
2
3
10 / 7
3
8
D
D
W
L
L
13
Cagliari
7
2
2
3
6 / 8
-2
8
L
D
L
W
W
14
Torino
7
2
2
3
6 / 13
-7
8
W
D
L
L
W
15
Parma
7
1
3
3
3 / 7
-4
6
D
L
W
D
L
16
Lecce
7
1
3
3
5 / 10
-5
6
D
W
D
L
L
17
Verona
7
0
4
3
2 / 9
-7
4
D
L
L
D
D
18
Fiorentina
7
0
3
4
5 / 10
-5
3
L
L
D
L
L
19
Genoa
7
0
3
4
3 / 9
-6
3
D
L
L
L
D
20
Pisa
7
0
3
4
3 / 10
-7
3
D
L
D
L
L

Giovani talenti e pilastri in campo: il contributo di Giovane e Obert

Tra i protagonisti della giornata, Giovane Santana do Nascimento del Verona cercherà di lasciare il segno in una stagione che lo vede già ampiamente coinvolto con 7 presenze.

Giovane ha collezionato 559 minuti di gioco, ma non ha ancora trovato la via del gol nonostante i suoi 18 tiri, 12 dei quali indirizzati nello specchio della porta. Resta comunque un uomo da tenere d’occhio per la sua capacità di creare spazi e servire assist preziosi ai compagni di squadra.

Sul fronte cagliaritano, Adam Obert ha dimostrato di essere un pilastro importante in difesa. Con un rating di 6.97 nelle sue 7 presenze, Obert ha accumulato 594 minuti stabilendo solidità con i suoi 18 tackle e 12 intercetti in campionato. La sua abilità nel duello e nei contrasti potrebbe essere determinante nel contenere le incursioni offensive del Verona.
