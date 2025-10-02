Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha parlato su Youtube, sottolineando come l'ennesimo pareggio della Juventus con il Villarreal, il quarto consecutivo fra campionato e Champions League, dia la sensazione di essere tornati indietro di un anno, quando la formazione piemontese era guidata da Thiago Motta e il segno X era predominante nei risultati dei bianconeri.

Juventus, Chirico: 'Basta con questa pareggite, sembra di essere tornati a un anno fa'

"Juventus, basta con questa pareggite, sembra di essere tornati indietro di un anno, è arrivata l'ora di portare a casa una vittoria!" questa è la frase esclamata da Marcello Chirico nel suo ultimo video pubblicato su Youtube.

Il giornalista, parlando del 2 a 2 fra Juventus e Villarreal di Champions League, ha poi aggiunto: "Con l'Inter e con il Borussia Dortmund sono state due partite riprese e anche quella con i tedeschi alla fine ci è sembrata una vittoria ma quella con gli spagnoli ce l'avevi in mano. La squadra avrebbe dovuto saper gestire i momenti senza provare paura o farsi schiacciare e invece a furia di farsi mettere in difesa, da un calcio d'angolo regalato è arrivato il gol del pareggio. Questo fa arrabbiare perché poteva finire molto meglio".

Chirico ha proseguito: "Se poi uno va ad analizzare gli errori del primo tempo, si arrabbia ancora di più. Perché sul gol di Mikautadze c'erano sia Gatti che Cambiaso a marcare l'attaccante eppure lo stesso, nonostante fosse in caduta, li mette nel sacco entrambi scaricando la palla sul compagno e poi piazzandosi in area per la rete del vantaggio spagnolo.

I due difendenti bianconeri sono sembrati dei dilettanti, una coppia che si trovava li per caso e che non aveva mai giocato insieme. Per non parlare poi delle altre azioni sventate da Perin e dei pericoli che arrivavano per errori dei singoli. In merito a questo vorrei di nuovo evidenziare la prestazione scadente di Koopmeiners: l'olandese aveva fatto una prestazione decente contro l'Atalanta in campionato ma ieri è tornato a dormire. Anche McKennie ne ha combinate di ogni in mezzo al campo e insieme all'olandese è stato uno dei peggiori in campo. Infine menzione per Gatti, che fa un grandissimo gol da centravanti ma si perde Veiga sul loro pareggio. Forse il difensore dovrebbe fare l'attaccante".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico: 'Siamo imbarazzanti'

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione fra i suoi sostenitori sul web: "Siamo imbarazzanti. Abbiamo un centrocampo scarsissimo e l'ennesimo allenatore integralista legato al suo modulino" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Marcello la colpa non è di Koop ma di chi continua imperterrito a schierarlo, mi sembra di rivedere Motta, anche lui lo schierava sempre nonostante facesse pena ogni volta".