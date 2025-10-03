Nella cornice suggestiva del Stadio Diego Armando Maradona, i partenopei di mister Conte sfideranno il Genoa di Vieira il prossimo 5 ottobre alle ore 18:00, nella sesta giornata del campionato di Serie A 2025/26. Sullo sfondo di un Napoli scatenato in Europa, il Genoa cercherà di invertire la tendenza sfavorevole che finora li ha visti arrancare.

Le probabili formazioni di Napoli-Genoa

Il tecnico dei partenopei, Antonio Conte, sembra orientato a schierare quello che ormai è il suo modulo preferito, un 4-1-4-1, con Meret tra i pali e il ritorno di Di Lorenzo sulla destra, dopo la squalifica in Champions.

L'asse centrale sarà composto da Beukema e Juan Jesus, mentre a sinistra ritroverà spazio Spinazzola. In mediana, regia affidata a Lobotka supportato da Anguissa e gli inserimenti di De Bruyne e McTominay, con Hojlund in avanti.

Per il Genoa, Vieira sembra intenzionato a proseguire con il suo 4-2-3-1. Tra i pali Leali, davanti a lui Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez e Martin. A centrocampo, schermo affidato a Masini e Frendrup; sulla trequarti Malinovskyi, Ellertsson e Venturino, con Ekuban terminale offensivo. Assenti pesanti per il grifone: Stanciu e Onana.

Quote di Napoli-Genoa: partenopei nettamente favoriti

I pronostici degli esperti del settore sono tutti a favore del Napoli.

William Hill quota la vittoria partenopea a 1.50, il pareggio a 3.90 e un clamoroso successo esterno del Genoa a 7.00. Simili le proposte di Bet365, offrendo la vittoria dei padroni di casa a 1.50, uno storico pareggio a 3.90 e la vittoria genoana addirittura a 7.50.

Le stelle in campo: De Bruyne e McTominay sotto i riflettori

Kevin De Bruyne è senza dubbio uno dei fari del gioco del Napoli.

Con un rating medio di 7.26 in questo avvio di campionato, il belga porta esperienza e qualità in campo. De Bruyne ha finora messo a segno 3 gol in 5 presenze, con 281 passaggi totali e 10 key pass, una dimostrazione della sua abilità nel creare occasioni da gol. I suoi rigori non sbagliati sottolineano il sangue freddo nei momenti decisivi.

A centrocampo, Scott McTominay si distingue per la sua solidità. Già autore di 1 gol e 1 assist, il suo apporto è prettamente fisico, con 55 duelli ingaggiati vincendone 25, un chiaro indicativo della sua capacità di combattere nei due fasi del gioco. Non da sottovalutare il numero di 45 passaggi chiave, baluardo centrale del centrocampo azzurro.

In attacco, alternanza che vede il giovane Hojlund, reduce da una valutazione incredibilmente alta di 8.3 nell'ultima apparizione, contendersi lo spazio con Lorenzo Lucca. Entrambi sono chiamati a capitalizzare sulla buona aggiudicazione nei duelli aerei e cercare di mantenere vivo l’assalto partenopeo.