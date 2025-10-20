Nelle scorse ore l'opinionista Luca Gramellini ha parlato su Youtube della Juventus, sottolineando come la formazione bianconera stia ripercorrendo pericolosamente il percorso delle scorse stagioni.

Gramellini: 'Siamo in perfetta linea di continuità con un passato imbarazzante'

Il cronista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando della Juventus: "Devo dire che che siamo in perfetta linea di continuità purtroppo con il passato, ma in senso negativo. Una imbarazzante linea di continuità, perché ogni anno è la stessa storia, anzi, paradossalmente si sta peggiorando di volta in volta.

Perché si è passati dall'essere fuori dai giochi a gennaio, all'essere fuori a dicembre, ora siamo praticamente a metà ottobre e la Juventus è a mio modo di vedere già ampiamente in ritardo ovunque e con grosse prospettive di non poter essere competitiva in campionato, così come chiaramente in Champions League. Mercoledì infatti ci aspetta una trasferta molto complessa al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid".

Ancora Gramellini: "Tanti stanno già pensando alla sostituzione di Tudor, perché le voci cominciano a rimbalzare, ma dal mio punto di vista in questo momento non ci sono possibilità di esonero. Perché non dobbiamo dimenticare che la Juventus non naviga nell'oro, ha già a libro paga un allenatore come Thiago Motta e cosi ne avrebbe un altro come Tudor.

Quindi difficile pensare che le voci che stanno continuando a rimbalzare su Spalletti o su Palladino abbiano del concreto. Può essere che qualche sondaggio sia stato fatto in proiezione, ma non credo che nell'immediato si potrà registrare qualcosa di concreto, fatto salvo che non ci sia la scelta dell'allenatore di rimettere il proprio mandato e quindi rassegnare le dimissioni".

Infine Gramellini ha aggiunto: "Detto questo, la sconfitta con il Como non mi ha assolutamente sorpreso. L'avevo già data per persa e non a causa di un pessimismo cronico, ma per una percezioni della realtà. Perché la conferenza stampa di Igor Tudor l'ho trovata decisamente imbarazzante. L'ho trovata intrisa di negatività, la stessa negatività figlia di tutte quelle che sono le pressioni e le aspettative in un mondo come quello bianconero.

Tudor ha le sue responsabilità, sia ben chiaro, perché io credo che non si possa non ritenere la guida della Juventus responsabile di tanti errori e di tanta pochezza.. Però col Como per esempio Tudor è stato bravo quantomeno ad aver provato un diversivo schema tattico".

Juventus, i tifosi rispondono a Gramellini: 'A questa società manca tutto'

Le parole di Gramellini hanno acceso la discussione sul web: "Manca un presidente. Manca un direttore tecnico. Manca un allenatore da Juve. Mancano calciatori da Juve", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "È proprio vero che "il pesce puzza dalla testa": se non si fa un bel repulisti di tutti i commercialisti e i manager che pullulano in società non si andrà mai da nessuna parte".