Nelle scorse ore il giornalista Luca Momblano ha parlato ai microfoni di Juventibus del tecnico bianconero Igor Tudor. Secondo Momblano, il croato in queste ultime settimane avrebbe cambiato radicalmente il modo di comunicare sia alla stampa che ai tifosi: una modifica che lo porterebbe ad essere estremamente sincero e limpido rispetto alle vicende in casa Juve.

Momblano: 'Tudor non è un allenatore di lungo corso, ci sta che cambi strategia comunicativa'

Il giornalista Luca Momblano ha parlato ai microfoni di Juventibus di Igor Tudor e di quello che sarebbe un cambiamento nella strategia comunicativa attuata dal croato: "Ci sta che ci sia un modo di comunicare diverso, perché poi non è neanche un allenatore di lungo corso, che si è già scottato confrontandosi con un certo tipo di stampa.

Lui sembra almeno nei concetti molto trasparente e questo non può essere un difetto. Anche perché a un certo punto ricordo quanto elogiassimo la sua sincerità".

Momblano ha proseguito: "Poi quando la sua sincerità ci dà fastidio, allora non la elogiamo più. Quindi mi chiedo se non siamo coerenti noi, se non è coerente lui, oppure banalmente ci sono momenti in cui certe cose non le devi semplicemente dire, senza per forza arrivare alla menzogna? Credo che certe volte quindi, piuttosto che rivelare una determinata verità, Tudor preferisca nasconderla, fare silenzio in merito".

Juventus, i tifosi rispondono a Momblano: 'Sono sinceramente deluso da Tudor'

Le parole di Momblano hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus: "Io sono sinceramente deluso.

Lo scorso anno è arrivato a salvarci dalle sabbie mobili, ma adesso è un’altra storia. Per carità, Igor è uno di noi, ma non basta più. Al momento si sta dimostrando un'oltranzista. Adotta un modulo che non si attaglia alle caratteristiche di molti giocatori e lasciano alquanto a desiderare sia la fase difensiva, sia quella offensiva. Vogliamo dargli la scusante degli infortuni e del ritardo di condizione? Penso a Miretti piuttosto che a Zhegrova. Ma con il potenziale offensivo che abbiamo, dovremmo fare molto di più", scrive un tifoso su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Per me la società qualche cosa gli deve aver detto, perché un cambiamento così all'improvviso sembra strano. Pazienza. vorrà dire che lotteremo per rimanere in serie A e magari prima di gennaio cambieremo un altro allenatore, visto la strada che abbiamo intrapreso ultimamente".

Un terzo tifoso invece va controcorrente sottolineando: "Troppe parole. Stiamo discutendo della Juve come fosse in crisi ma non lo è. Per vincere trofei questa Juve deve fare un'impresa e ha bisogno di un ambiente positivo intorno".