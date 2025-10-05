Secondo quanto riferito dal giornalista Guido Tolomei ai microfoni del suo canale Youtube, la partita fra Juventus e Milan darà un quadro molto più preciso del reale valore sia della formazione piemontese che di quella lombarda.

Tolomei: 'Juventus-Milan ci dirà il reale valore delle due formazioni'

Il giornalista Guido Tolomei ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla dello scontro diretto fra Juventus e Milan: "Il match dell'Allianz rappresenterà un vero snodo del campionato e qualcuno, anche giustamente, mi ha fatto presente che ci troviamo soltanto alla sesta di campionato.

Io però ribadisco il concetto, perché credo che da stasera, sapremo molto di più sulla reale dimensione delle due squadre. E devo dire la verità, ho molta paura che sia tutto apparecchiato per lo psicodramma di Allegri che esce sugli scudi da Torino. Detto questo, io non perdo la fiducia in Tudor, semplicemente perché non si può bocciare un allenatore al 5 di ottobre. Non si poteva fare con Allegri, non si poteva fare con Pirlo, con Sarri, con Motta, con nessuno. Poi però si può analizzare la situazione e oggi prestazioni di cui parla il croato così rassicuranti e così continuative io non le ho viste".

Tolomei ha proseguito: "Perché è vero che a Verona sicuramente doveva finire diversamente, è vero che a Villarreal abbiamo pagato una disattenzione, ma è anche vero che se sono un tifoso del Dortmund, esco dallo stadio pazzo per come sono stato ripreso, cosi come se fossi un tifoso dell'Inter.

Quindi nel calcio una volta dai, una volta prendi. Allegri? Son contento che sia andato via, però onestamente non posso pensare che sia stato il male assoluto della Juventus. Credo che fosse arrivato alla fine di un ciclo e col senno del poi oggi posso dire ragionevolmente che secondo me ha fatto il massimo con quello che aveva. Perché le colpe erano molto meno sbilanciate rispetto a quello che si voleva far credere e lo abbiamo visto nell'anno e mezzo dopo il suo addio".

Juve, i tifosi rispondono a Tolomei: 'Non si può già discutere Tudor'

Le parole di Tolomei hanno acceso la discussione sul web. "Caro Guido, condivido tutto ! Se la Juve è quella data da qualche canale mediatico, stasera la vedo dura dura…Ma sono anche d’accordo con nessun Tudor out il 05.10.2025!!

Chiaramente dipende molto da come giocheremo" scrive un utente su Youtube. Una altro poi aggiunge: "Che Tudor non era in grado di essere un allenatore adatto alla Juventus era una cosa risaputa, non capisco chi si meraviglia adesso. Da inizio stagione abbiamo visto che partite abbiamo giocato, come sono arrivate anche le vittorie. Io voglio bene a Tudor, ma non è un allenatore per noi".