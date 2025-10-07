Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Momblano ai microfoni di Juventibus, la sessione estiva di mercato conclusa il 1° settembre e portata avanti in casa Juve dal direttore generale Damien Comolli, sarebbe stata improntata più sul rattoppamento delle lacune in attacco del club bianconero, piuttosto che sulla volontà di costruire una squadra per il futuro.

Momblano: 'Il mercato fatto da Comolli in estate non è stato concepito per costruire bensì per rattoppare'

"Il mercato fatto dal direttore generale della Juventus Damien Comolli nella scorsa estate non è stato concepito per costruire ma per rattoppare", queste sono le parole usate ai microfoni di Juventibus da Luca Momblano.

Il giornalista ha proseguito dicendo: "Il manager francese a un certo punto ha fatto una scelta drastica, non potendo prendere le prime opzioni che aveva puntato ha pensato di tamponare i buchi più grossi nella rosa. Il più grosso in attacco l'ha tamponato nel migliore dei modi, almeno dal suo punto di vista, mentre gli altri ha cercato di raffazzonarli. Certo è che se vedi le ultime partite ti accorgi che Zhegrova non è sceso in campo neanche per un minuto sia col Milan che col Villarreal. Discorso simile vale per Joao Mario, che con i rossoneri è rimasto seduto in panchina per l'intero match. David sta giocando in una maniera piuttosto discutibile, quindi finora il mercato fatto da Comolli è non giudicabile".

Restando in tema mercato Momblano ha aggiunto: 'Il ritornello per il quale la Juventus ha sbagliato a prendere Lois Openda dal Lipsia e non un centrocampista tirando le somme è corretto. Tutti abbiamo pensato che sarebbe servito maggiormente un mediano piuttosto che un altro attaccante. Però vorrei ricordare che fino a due giorni prima dell'acquisizione del belga nell'ambiente Juventus si chiamava a gran voce il ritorno di Kolo Muani. Certo, poi è arrivato anche Zhegrova e magari si poteva pensare di cambiare strategie, perché ne prendi due nel reparto offensivo, ma bisogna sempre tenere a mente che Openda arriva perché succede quel pasticcio col PSG. Quindi poi è facile col senno di poi parlare".

Juve, i tifosi rispondono a Momblano: 'Bisogna aspettare prima di dire che un giocatore non va bene'

Le parole di Momblano sul mercato della Juve ha acceso la discussione sul web: "Per i tifosi qualunque giocatore arrivi non va mai bene, anzi ancora prima che uno lo vede giocare non va bene è un bidone e soldi buttati. La verità è che non si ha pazienza e vorremmo tutto e subito", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Non siamo capaci neanche di aspettare un sicuro buon giocatore, se poi vo aspettavate il fuoriclasse, non sarebbe certo venuto a zero alla Juve".