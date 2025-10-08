Secondo quanto riferito ai microfoni de Il BiancoNero dal giornalista Gianni Balzarini, tra la Juventus e il suo allenatore Igor Tudor potrebbe essersi incrinato qualcosa, dopo le dure parole pronunciate dal tecnico nei confronti della Lega e di alcuni casi arbitrali.

Juventus, Balzarini: 'Temo che qualcosa fra la società e Tudor si sia incrinato'

Il giornalista Gianni Balzarini è intervenuto ai microfoni de Il BiancoNero e parlando della Juventus e del suo allenatore ha detto: "Tudor è cambiato dopo la sfuriata di Verona e non vorrei che la società, irritata dalle sue frasi contro la Lega, sia intervenuta per mettergli un freno.

Da questo potrebbe essere scaturito il fatto che il croato si sia sentito meno protetto e che qualcosa tra le parti si sia incrinato. Sarà anche dietrologia, visto che certe cose sono difficili da riscontrare in maniera ufficiale, ma fatto sta che il Tudor battagliero che avevamo conosciuto a inizio stagione non si è più visto dopo la partita con il Verona".

Balzarini ha poi parlato degli attimi finali della gara pareggiata 0-0 tra la Juventus e il Milan domenica sera: "Non mi è andato giù l’atteggiamento visto negli ultimi 40 secondi di Juventus-Milan, quando tutti noi ci aspettavamo una palla gettata nell’area di rigore, magari anche rilanciata dalla difesa, e invece hanno gestito il pallone sul cerchio di centrocampo, aspettando solo il triplice fischio.

Mi ha fatto infervorare, perché provarci non sarebbe costato nulla, e invece hanno mostrato una sorta di timore. Ricordo che il motto della Juve è 'fino alla fine', e con l’Inter, per esempio, aveva funzionato: ecco perché ci sono rimasto particolarmente male".

Infine il giornalista ha parlato del ritorno di Allegri allo Stadium: "Sono molto contento che sia stato accolto bene e che non ci siano stati fischi. Bisogna sempre considerare una cosa: se si fosse presentato da neo tecnico del Verona, probabilmente gli avrebbero consegnato anche una targa prima dell’inizio della gara. Essendo invece l’allenatore del Milan, le cose cambiano un pochino, perché aveva addosso colori storicamente rivali e quindi sarebbe stato difficile aspettarsi qualcosa di più di ciò che abbiamo visto.

Allegri, in ogni caso, aveva gli occhi a cuoricino".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'La società potrebbe aver ripreso Tudor per i troppi gol subiti'

Le parole di Balzarini, come spesso accade, hanno acceso il dibattito sul web. "Penso piuttosto che, se è intervenuta la società, lo abbia fatto per mettere pressione a causa dei troppi gol subiti tra Inter e Borussia, il che giustificherebbe il cambio di atteggiamento in campo più che nelle dichiarazioni", scrive un utente su YouTube.

Un altro, invece, sottolinea: "Un allenatore anarchico, troppo chiuso e non aperto ai cambiamenti, e uno che farà solo il traghettatore, come ha fatto finora... Spero che la società stia valutando nuovi tecnici, perché dopo la Lazio miglioramenti non ce ne saranno e si dovrà cambiare".