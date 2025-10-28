L’Allianz Stadium fa da cornice a Juventus–Udinese, anticipo della nona giornata di Serie A in campo il 29 ottobre alle 18:30. I bianconeri, reduci da tre sconfitte di fila e in attesa di novità sul futuro della panchina, dovrebbero ripresentare Yildiz dal 1’ e Di Gregorio in porta, con Thuram di nuovo centrale in mediana alle spalle di una punta. Dall’altra parte Runjaic prepara poche rotazioni: conferma per Davis in avanti e per il terzetto con Goglichidze, mentre Piotrovski e Zemura puntano a una maglia dal 1’.

Italy Flag
Serie A
Giornata 9
28/10/2025 18:30
Lecce
VS
Napoli
28/10/2025 20:45
Atalanta
VS
AC Milan
29/10/2025 18:30
Juventus
VS
Udinese
29/10/2025 18:30
AS Roma
VS
Parma
29/10/2025 18:30
Como
VS
Verona
29/10/2025 20:45
Genoa
VS
Cremonese
29/10/2025 20:45
Bologna
VS
Torino
29/10/2025 20:45
Inter
VS
Fiorentina
30/10/2025 18:30
Cagliari
VS
Sassuolo
30/10/2025 20:45
Pisa
VS
Lazio

Le probabili formazioni di Juventus–Udinese

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David.

All. Brambilla

Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

All. Runjaic

In attesa di novità sul futuro allenatore bianconero, contro l’Udinese Brambilla dovrebbe confermare l’impianto visto nelle ultime uscite.

Previsti i rientri di Yildiz dal 1’ e di Di Gregorio in porta, con un assetto orientato verso una punta centrale supportata da due trequartisti e Thuram di nuovo al centro della mediana.

Sul fronte friulano, Runjaic prepara qualche rotazione ma senza stravolgere: in difesa verso la conferma il trio con Goglichidze, davanti resta titolare Davis. A centrocampo possibile ritorno dal 1’ di Piotrowski, mentre sulla corsia sinistra Zemura appare favorito su Kamara.

Quote di Juventus-Udinese: Juve favorita in casa

I bookmaker vedono favorita la Juventus nella sfida casalinga contro l’Udinese. William Hill quota la vittoria dei bianconeri a 1.44, il pareggio a 4.00 e il successo dell’Udinese a 6.50. Quote simili anche per Bet365, con il segno 2 dell’Udinese proposto a 8.50 e il pareggio leggermente più alto a 4.10.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Napoli
8
6
0
2
15 / 8
7
18
W
L
W
L
W
2
AS Roma
8
6
0
2
8 / 3
5
18
W
L
W
W
W
3
AC Milan
8
5
2
1
13 / 6
7
17
D
W
D
W
W
4
Inter
8
5
0
3
19 / 11
8
15
L
W
W
W
W
5
Bologna
8
4
2
2
13 / 7
6
14
D
W
W
D
W
6
Como
8
3
4
1
9 / 5
4
13
D
W
D
D
W
7
Atalanta
8
2
6
0
12 / 6
6
12
D
D
D
D
W
8
Juventus
8
3
3
2
9 / 8
1
12
L
L
D
D
D
9
Udinese
8
3
3
2
10 / 12
-2
12
W
D
D
L
L
10
Lazio
8
3
2
3
11 / 7
4
11
W
D
D
W
L
11
Cremonese
8
2
5
1
9 / 10
-1
11
D
D
L
D
D
12
Torino
8
3
2
3
8 / 14
-6
11
W
W
D
L
L
13
Sassuolo
8
3
1
4
8 / 9
-1
10
L
D
W
W
L
14
Cagliari
8
2
3
3
8 / 10
-2
9
D
L
D
L
W
15
Parma
8
1
4
3
3 / 7
-4
7
D
D
L
W
D
16
Lecce
8
1
3
4
7 / 13
-6
6
L
D
W
D
L
17
Verona
8
0
5
3
4 / 11
-7
5
D
D
L
L
D
18
Fiorentina
8
0
4
4
7 / 12
-5
4
D
L
L
D
L
19
Pisa
8
0
4
4
5 / 12
-7
4
D
D
L
D
L
20
Genoa
8
0
3
5
4 / 11
-7
3
L
D
L
L
L

Le statistiche dei giocatori chiave

Francisco Conceição — agilità e tecnica al servizio della Juventus

L’esterno portoghese ha iniziato bene il campionato con 1 gol in 6 presenze.

È un fattore nell’uno contro uno: 13 dribbling riusciti su 23 tentati. In fase di costruzione ha già collezionato 177 passaggi completati, mostrando continuità e capacità di associarsi con i compagni tra le linee.

Jonathan David — la punta di riferimento dei bianconeri

Il canadese si alterna al centro dell’attacco e incide sia in rifinitura che in finalizzazione: 1 gol e 1 assist messi a referto. Dentro al gioco, ha prodotto 90 passaggi (9 key pass) e ha tenuto fisicamente in 36 duelli, vincendone il 50%.

Keinan Davis — il pericolo principale dell’Udinese

L’attaccante inglese ha già firmato 3 gol ed è il riferimento offensivo di Runjaic. Con 15 tiri totali (8 nello specchio) e 45 duelli vinti su 88, domina sul piano fisico e può mettere in difficoltà la retroguardia di Brambilla, soprattutto nelle ripartenze.
