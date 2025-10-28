Il Cagliari e il Sassuolo si preparano a fronteggiarsi giovedì 30 ottobre alle ore 18:30 presso l'Unipol Domus di Cagliari, in occasione della nona giornata della Serie A 2025/26. Entrambe le squadre scendono in campo con l'obiettivo di portare a casa punti preziosi in questo inizio di stagione, sotto la guida esperta di Pisacane per i sardi e Grosso per i neroverdi.

Le probabili formazioni di Cagliari-Sassuolo

Per il Cagliari, mister Pisacane sembra orientato a un 4-4-1-1 con Caprile tra i pali e una linea difensiva composta da Zappa, Ze Pedro, Luperto e Obert.

A centrocampo agiranno Palestra, Adopo, Prati e Folorunsho, con Sebastiano Esposito posizionato alle spalle di Borrelli, confidente nelle sue capacità di finalizzazione. Da valutare le condizioni di Mina, ancora incerta la disponibilità contro il Verona, con alcune assenze importanti come Belotti ormai fuori per la stagione.

Il Sassuolo, invece, valutando le varie indisponibilità come quelle di Romagna e possibili assenze di Berardi, schiererà probabilmente un 4-3-3. In porta Muric sarà protetto da Walukiewicz, Idzes, il giovane Candè, e Doig. A centrocampo spazio a Vranckx (che si gioca il posto con Thorstvedt), Matic e Kone. In avanti, il trio offensivo vedrà Laurienté risalire in qualità di titolare accanto a Pinamonti e Berardi, se recupererà dopo il trauma cranico subito.

Altrimenti Volpato è pronto a subentrare.

Quote di Cagliari-Sassuolo: equilibrio in campo

I bookmaker prevedono un match piuttosto equilibrato, con il Cagliari leggermente favorito. William Hill quota la vittoria interna a 2.50, il pareggio a 3.10 e il successo ospite a 2.80. Anche Bet365 offre quote simili: il Cagliari viene valutato a 2.60 per la vittoria, con il pareggio sempre a 3.10 e il Sassuolo a 2.88. Le quote rispecchiano un equilibrio in campo e potrebbero stimolare ulteriori motivazioni per entrambe le compagini.

Le statistiche dei giocatori chiave

Michael Folorunsho, una delle colonne del Cagliari, sta vivendo una stagione impegnativa.

Nelle prime otto apparizioni, ha totalizzato 670 minuti di gioco senza ancora trovare il gol o fornire assist, ma il suo contributo in difesa non è passato inosservato con 9 tackle e 3 intercetti. Folorunsho è noto per la sua forza fisica e presenza a centrocampo, elementi fondamentali nel gioco dei sardi.

Sebastiano Esposito, anche lui tra le file del Cagliari, ha un impatto significativo nei suoi 512 minuti di gioco. Sebbene non abbia ancora trovato la via del gol, le sue 10 occasioni chiave create evidenziano la sua capacità di incidere offensivamente. Il giovane ex Inter, tuttavia, deve migliorare nei duelli, avendone vinti 30 su 71.

Sul fronte Sassuolo, Armand Laurienté si distingue con 1 gol e 1 assist in 8 presenze, giocando un ruolo cruciale nel reparto offensive.

Laurienté ha una valutazione media di 6.71, imputabile alla sua predisposizione nel dribbling (8 tentati, 1 riuscito).

Andrea Pinamonti rappresenta il principale terminale offensivo dei neroverdi. Con 2 gol segnati su 18 tentativi, Pinamonti deve migliorare l'efficienza sotto porta. Tuttavia, la sua capacità di attirare falli (10 a favore) dimostra il pericolo che rappresenta per le difese avversarie.