Lo Stadio Olimpico di Roma si prepara ad accogliere il confronto tra la Roma e il Parma il prossimo mercoledì 29 ottobre, con calcio di inizio fissato per le 18:30. Nona giornata di Serie A 2025/26, una sfida che vedrà i giallorossi impegnati contro i ducali in cerca di punti importanti per risalire la classifica. Sarà un test interessante per entrambe le compagini, pronte a sfidarsi sotto i riflettori di uno dei palcoscenici più iconici del calcio italiano. La partita sarà diretta da Valerio Crezzini della sezione di Siena.

Le probabili formazioni di Roma-Parma

Il tecnico della Roma, Gasperini, potrebbe optare per un modulo 3-4-2-1, con il falso 9 affidato a Paulo Dybala. Davanti al portiere Svilar, la linea difensiva sarà composta da Mancini, Ndicka e Rensch. A centrocampo, Cristante e Koné si occuperanno della diga centrale, affiancati da Wesley e Celik sulle fasce. Davanti, insieme a Dybala, spazio per Soulé e Pellegrini (anche se in ballottaggio con El Aynaoui); mentre Rensch potrebbe essere sostituito da Hermoso.

La rosa offre poi in panchina alternative di qualità come El Shaarawy e Dovbyk.

Per il Parma, guidato da Cuesta, è ipotizzabile un 4-4-2 con Suzuki nei pali, linea difensiva composta da Delprato, Circati, Ndiaye e Britschgi. A centrocampo, Bernabé e Keita saranno affiancati sui lati da Sorensen (in ballottaggio con Cremaschi) e Ordonez (che potrebbe lasciare il posto a Estevez). In attacco agiranno Cutrone e Pellegrino, con diverse opzioni pronte a subentrare dalla panchina.

Quote di Roma-Parma: i giallorossi ampiamente favoriti

I bookmaker puntano decisamente sulla Roma come favorita per portare a casa i tre punti. William Hill quota la vittoria interna a 1.50, il pareggio a 4.00 e il successo ospite a 6.50.

Un ottimismo confermato anche da Bet365, che propone una quota di 1.53 per la Roma, 3.75 per il pareggio e ben 7.50 per la vittoria esterna del Parma. Le cifre parlano chiaro e di certo la squadra di Gasperini cercherà di rispettare i pronostici con una prestazione autoritaria.

Statistiche dei protagonisti: dalla solidità di Koné alla classe di Bernabé

Tra le fila della Roma, Kouadio Emmanuel Koné si è affermato come un punto fermo del centrocampo.

Nelle prime otto partite di questa stagione, è stato sempre presente, giocando tutti i 720 minuti disponibili, con una valutazione media di 7.09. Ha completato 374 passaggi con una precisione pari al 43% e ha dimostrato abilità nei dribbling (10 successi su 14 tentativi), consolidando così la sua reputazione di mediano robusto e tecnicamente dotato.

Anche il trequartista Lorenzo Pellegrini si è rivelato prezioso nelle sue apparizioni con un goal segnato e 134 passaggi tentati in appena 273 minuti. Inoltre, ha dominato nei duelli aerei con 18 vinti su 31, evidenziando il suo contributo nella fase offensiva della Roma.

Sul fronte parmense, Adrián Bernabé si è distinto con 315 passaggi e una media di 6.99, mostrando una buona capacità di mantenimento del possesso e di guida tecnica della squadra.

Tuttavia, il centrocampista spagnolo dovrà spingersi oltre per superare la difesa romanista e contribuire a creare occasioni da rete per la sua squadra.

Infine, i ducali potrebbero contare sull'estro di Patrick Cutrone, che ha già gonfiato la rete una volta, pronto a sfruttare qualsiasi indecisione della retroguardia giallorossa per risultare decisivo in attacco.