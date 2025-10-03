Il principato di Monaco si prepara ad accogliere il derby della Costa Azzurra tra il Monaco e il Nizza, valido per la settima giornata della Ligue 1. Il match si disputerà domenica 5 ottobre alle ore 17:15 presso allo Stade Louis II. La sfida promette emozioni e intensità. Gli occhi saranno puntati sui padroni di casa, leggermente favoriti dai pronostici e soprattutto su Ansu Fati, che potrebbe essere determinante per le sorti dell'incontro.

Quote e pronostici: Monaco leggermente favorito

Secondo gli esperti di William Hill, il Monaco è favorito per la vittoria a 1.91, mentre il pareggio è quotato a 3.80 e il successo del Nizza a 3.50.

Bet365 conferma il leggero vantaggio dei padroni di casa con una quota vittoria di 1.90, un pareggio a 3.70 e un successo degli ospiti a 3.90.

Questo scenario riflette l’equilibrio competitivo tra le due squadre, ma con un margine a favore del Monaco, complice soprattutto il fattore campo.

Le statistiche dei giocatori chiave

Jordan Teze, difensore del Monaco, è un elemento fondamentale per la retroguardia monegasca.

Ha finora partecipato a tutti gli incontri del campionato in corso, dimostrando solidità con 19 tackle e 5 intercettazioni nelle sue 407 minuti di gioco. Con un rating di 6.96, si conferma un affidabile perno difensivo.

Maghnes Akliouche, giovane centrocampista del Monaco, si è messo in mostra con 2 gol e 1 assist in 450 minuti di gioco. Il suo contributo nel creare occasioni pericolose è testimoniato dai suoi 8 passaggi chiave complessivi.

Mika Biereth, attaccante danese del Monaco, ha segnato 1 gol in 6 apparizioni, cercando di imporsi nel reparto offensivo. Anche se la sua media voti non entusiasma (6.42), il suo lavoro non va sottovalutato nella costruzione del gioco.

Ansu Fati, il talento dalla Guinea-Bissau naturalizzato spagnolo, ha già incantato in poche apparizioni con una valutazione media di 7.65 e 3 gol all'attivo.

Sul fronte del Nizza, Jonathan Clauss, centrocampista esperto, ha collezionato 219 passaggi con una significativa precisione e un’elevata partecipazione al gioco di squadra. Anche se non ha segnato finora, il suo apporto resta importante per il gioco del Nizza.