Luciano Spalletti torna nel ruolo che più di una volta ha segnato la sua carriera: quello del tecnico chiamato a rimettere insieme i pezzi. La Juventus, dopo l’esonero di Igor Tudor all'ottava giornata di campionato, ha scelto di affidarsi all'ex commissario tecnico della Nazionale italiana per provare a raddrizzare una stagione già complicata. Ma se la storia insegna qualcosa, è che Spalletti nei subentri non ha sempre trovato terreno fertile.

Un passato a due facce quando entra “a partita in corso”

Guardando al passato, Spalletti ha conosciuto sia rilanci fulminanti sia esperienze più tormentate quando ha preso squadre in corsa.

Il primo subentro risale ai tempi dell’Empoli, nel 1994, quando fu promosso dalle giovanili alla prima squadra per traghettarla a fine stagione. Anni dopo arrivò la chiamata dell’Udinese, nel marzo 2001: i friulani erano in difficoltà, lui raccolse 9 punti in 11 partite, chiudendo comunque con la salvezza ma senza riuscire a imprimere una svolta clamorosa.

Un copione simile si ripeté ad Ancona, nel 2001/02: subentrò a stagione in corso, riuscendo a risalire la classifica fino all’ottavo posto in Serie B, ma senza sfiorare davvero la promozione. Erano gli anni della gavetta, in cui la solidità tattica c’era già, ma mancava la forza per cambiare in poche settimane la mentalità di un gruppo.

Poi, nel 2016, il ritorno alla Roma segna il punto di svolta.

Subentrato a Rudi Garcia, trovò una squadra smarrita e in crisi di risultati. In diciannove partite mise insieme 46 punti, con 14 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta. La Roma chiuse terza e, per molti, quello rimane uno dei migliori “giri di ritorno” della sua carriera. È la prova che, quando l’ambiente risponde, Spalletti sa innescare un effetto-rinascita immediato.

Juventus, tra urgenza e fiducia

Alla Juventus, Spalletti arriva quindi in un momento di incertezza profonda. Dopo un avvio di campionato altalenante, con Tudor mai riuscito a dare equilibrio né risultati, i bianconeri si trovano già lontani dalla vetta e con la qualificazione Champions paradossalmente a rischio. Ecco perché il suo arrivo ha un duplice significato: stabilizzare subito e ricostruire nel medio periodo.

La sfida non è banale. Spalletti eredita una rosa di qualità, ma con limiti strutturali e psicologici evidenti: serve un cambio di mentalità, non solo di modulo. Proprio quello che, nella sua carriera, ha saputo fare quando le condizioni lo permettevano.

L’occasione della maturità

A 66 anni, con uno Scudetto conquistato a Napoli e un Europeo alle spalle, Spalletti arriva a Torino con un bagaglio tecnico e umano che lo rende diverso dal passato. Se a Udine e Ancona era un emergente, oggi è un allenatore maturo, capace di gestire la pressione e di adattarsi. Per la Juventus, il suo profilo rappresenta una scelta di equilibrio: un tecnico che sa organizzare, dare metodo, restituire compattezza.

I precedenti dicono che non sempre il “subentro alla Spalletti” produce effetti immediati. Ma dicono anche che, quando la sua visione prende forma, le squadre iniziano a funzionare, spesso in modo duraturo.