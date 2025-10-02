La serata di Champions League in terra spagnola della Juventus porta con sé più di un motivo di riflessione, e uno dei più discussi riguarda Teun Koopmeiners. Nel 2-2 contro il Villarreal, il centrocampista olandese ha offerto una prestazione talmente opaca da diventare uno dei temi principali del post-partita. L’ex Atalanta, che solo pochi giorni fa aveva dato segnali incoraggianti contro la sua vecchia squadra in campionato, è scivolato nuovamente in una versione che i tifosi bianconeri conoscono fin troppo bene: poco incisiva, poco coraggiosa, e alla fine indigesta a gran parte dell’ambiente juventino.

Juventus, i numeri di Koopmeiners contro il Villareal segnalano una grande difficoltà

I numeri del suo primo tempo sono impietosi: 0 tiri, 1 cross (per di più sbagliato), 27 palloni toccati di cui 6 persi, 6 duelli disputati e 5 persi, nessun contrasto vinto, nessun dribbling riuscito e ben 2 subiti. Un bilancio che spiega meglio di qualsiasi aggettivo il motivo per cui Igor Tudor abbia deciso di non riproporlo nella ripresa. La scelta di lasciarlo negli spogliatoi non è stata casuale, ma il segnale chiaro che il tecnico croato non si è affatto accontentato della sua prova.

A rendere la serata di Koopmeiners ancora più difficile è stato il rendimento di chi lo ha sostituito. Conceicao, subentrato al suo posto, ha illuminato il match con la sua tecnica e personalità: un gran gol, giocate sopraffine e una serie di accelerazioni che hanno ridato energia e pericolosità all’attacco bianconero.

Un impatto devastante che ha messo ancora più in evidenza la prova incolore dell’olandese.

Il confronto diretto fra i due è inevitabile e pesante: da un lato un centrocampista chiamato a essere leader tecnico ma incapace di accendere la squadra, dall’altro un talento che con pochi lampi ha cambiato volto alla Juventus. Non sorprende quindi che la prestazione di Koopmeiners abbia riacceso il dibattito tra i tifosi: il giocatore è davvero in grado di reggere il peso di una maglia tanto esigente, o rischia di rimanere intrappolato in un limbo di mediocrità?

Juve, i tifosi si scagliano contro Koop sul web: 'Basta, con lui giochiamo in 10'

Sui social quindi, i tifosi della Juventus stanno discutendo in maniera animata della prestazione di Koopmeiners contro il Villareal: "Sei a un passo dall'essere il peggiore acquisto della storia della Juve.

Pazienza finita, ora seduto in panchina. Giocare in 10 ogni partita anche basta", scrive un utente su X.

Un altro aggiunge: "Koopmeiners aveva anche fatto una buona partita contro l’Atalanta. Schierarlo ieri in quella posizione l’ha “ucciso” un’altra volta. Tentare di recuperarlo va bene, tentare di recuperarlo a tutti i costi no, non ha senso. È controproducente per noi e per lui…".