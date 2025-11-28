L'Atalanta e la Fiorentina sono pronte a sfidarsi nella tredicesima giornata di Serie A, domenica 30 novembre alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo. Sarà uno scontro di grande interesse nel panorama del calcio italiano, con due squadre che puntano a consolidare le proprie ambizioni europee in questa stagione. Con Gianluca Scamacca a guidare la linea offensiva bergamasca e Moise Kean pronta nel reparto avanzato dei viola, l'incontro promette spettacolo e competitivo agonismo. I tifosi accoreranno al tempio atalantino per sostenere i loro beniamini in una serata che si preannuncia imperdibile.

Le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina

Palladino sembra deciso a schierare l'Atalanta con un modulo 3-4-2-1, affidandosi alla solidità di Carnesecchi tra i pali e una difesa robusta composta da Kossounou, Hien e Ahanor. In mediana, De Roon ed Ederson formeranno la cerniera centrale, con Bellanova e Zalewski pronti a supportare l’attacco con le loro discese. In attacco, sarà Lookman ad affiancare De Ketelaere a supporto dell'unica punta Scamacca, in ottima forma e confermato titolare.

Per la Fiorentina, Vanoli dovrebbe optare per un modulo 3-5-1-1, con l’esperto De Gea tra i pali. La linea difensiva a tre registra la presenza di Pongracic, Marì e Ranieri. Il centrocampo sarà il punto focale della manovra con Mandragora e Nicolussi Caviglia a dettare i tempi, mentre il giovane Gudmundsson è pronto a ispirare Kean, riferimento offensivo del reparto d'attacco viola.

Quote partita: Atalanta favorita nei pronostici

I bookmaker vedono i padroni di casa dell'Atalanta come favoriti per la vittoria. William Hill quota la vittoria dei bergamaschi a 1.70, mentre il pareggio è offerto a 3.60 e un successo esterno dei gigliati a 4.60. Le quote di Bet365 sono simili: 1.73 per la vittoria della Dea, 3.75 per il pari e 4.75 per un’affermazione della Fiorentina.

Questi numeri sottolineano la complessità della sfida, pur dandole leggera preferenza all’Atalanta sui propri terreni.

Statistiche giocatori: focus sui protagonisti

Charles De Ketelaere sta emergendo come uno degli uomini chiave della squadra, con 642 minuti giocati in 10 presenze.

Ha avuto un impatto notevole quest’anno con 2 gol e un rated performance di 7.17. La sua abilità nei dribbling, con 15 su 24 riusciti, e i suoi 15 passaggi chiave saranno fondamentali per l’offensiva degli orobici.

Ademola Lookman, un altro elemento cruciale per l'Atalanta, ha collezionato 529 minuti in 8 partite. Lookman ha messo a segno un gol ed è stato un valido supporto per l'attacco grazie alla sua efficacia nei dribbling e nel tiro. Ha effettuato 5 tiri nello specchio su 7 totali, mostrando la sua pericolosità.

Sul fronte viola, Albert Gudmundsson ha manifestato un'abilità di gioco discreta, segnando 2 gol e fornendo un assist in 596 minuti sul campo. Pur avendo una media di duelli vinti inferiore rispetto ai colleghi, resta una pedina importante per Vanoli.

Infine, Moise Kean è stato affidabile nel suo ruolo di attaccante con 2 gol e 1 assist in 11 partite disputate, con un totale di 977 minuti. Con 31 tiri complessivi, Kean rappresenta una minaccia continua per le retroguardie avversarie, e il suo ruolo sarà cruciale per la Fiorentina nel tentativo di portare a casa risultati positivi dalla difficile trasferta di Bergamo.