La tredicesima giornata di Serie A vede contrapporsi il Pisa e l'Inter, in una sfida che si svolgerà domenica 30 novembre alle ore 15:00 presso l'Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani di Pisa. Questa partita vedrà i nerazzurri cercare di riprendersi dopo una settimana difficile, mentre il Pisa tenterà l'impresa in casa propria.

Le probabili formazioni di Pisa-Inter

Pisa (3-4-1-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Aebischer, Vural, Leris; Tramoni; Moreo, Nzola.

Allenatore: Gilardino

Il Pisa si presenta con un modulo 3-4-1-2.

Gilardino è chiamato a galvanizzare i suoi dopo la beffarda vittoria mancata contro il Sassuolo.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Chivu

L'Inter, reduce da una deludente settimana, si affida al solito 3-5-2 cercando di ritrovare il sorriso dopo le recenti amarezze in Champions e nel derby.

Italy Flag
Serie A
Giornata 13
28/11/2025 20:45
Como
VS
Sassuolo
29/11/2025 15:00
Genoa
VS
Verona
29/11/2025 15:00
Parma
VS
Udinese
29/11/2025 18:00
Juventus
VS
Cagliari
29/11/2025 20:45
Milan
VS
Lazio
30/11/2025 12:30
Lecce
VS
Torino
30/11/2025 15:00
Pisa
VS
Inter
30/11/2025 18:00
Atalanta
VS
Fiorentina
30/11/2025 20:45
Roma
VS
Napoli
01/12/2025 20:45
Bologna
VS
Cremonese

Quote di Pisa-Inter: nerazzurri favoriti

La formazione di Chivu è indicata come favorita dai bookmaker.

William Hill quota la vittoria dei nerazzurri a 1.33, il pareggio a 5.00 e il successo del Pisa a 8.50. Anche Bet365 sostiene la supremazia dell'Inter, con le quote di 1.30 per la vittoria esterna, 5.75 per il pareggio e 8.00 per una vittoria casalinga del Pisa. Nel contesto della sfida, queste quote sottolineano la fiducia riposta negli ospiti per un ritorno vincente.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Roma
12
9
0
3
15 / 6
9
27
W
W
L
W
W
2
Milan
12
7
4
1
18 / 9
9
25
W
D
W
D
D
3
Napoli
12
8
1
3
19 / 11
8
25
W
L
D
W
W
4
Inter
12
8
0
4
26 / 13
13
24
L
W
W
W
L
5
Bologna
12
7
3
2
21 / 8
13
24
W
W
W
D
D
6
Como
12
5
6
1
17 / 7
10
21
W
D
D
W
D
7
Juventus
12
5
5
2
15 / 11
4
20
D
D
W
W
L
8
Lazio
12
5
3
4
15 / 9
6
18
W
L
W
D
W
9
Sassuolo
12
5
2
5
16 / 14
2
17
D
W
L
W
L
10
Udinese
12
4
3
5
12 / 20
-8
15
L
L
W
L
W
11
Cremonese
12
3
5
4
13 / 16
-3
14
L
L
L
W
D
12
Torino
12
3
5
4
11 / 21
-10
14
L
D
D
D
W
13
Atalanta
12
2
7
3
14 / 14
0
13
L
L
L
D
D
14
Cagliari
12
2
5
5
12 / 17
-5
11
D
D
L
L
D
15
Parma
12
2
5
5
9 / 15
-6
11
W
D
L
L
D
16
Pisa
12
1
7
4
10 / 16
-6
10
D
W
D
D
D
17
Lecce
12
2
4
6
8 / 16
-8
10
L
D
W
L
L
18
Genoa
12
1
5
6
11 / 19
-8
8
D
D
W
L
L
19
Fiorentina
12
0
6
6
10 / 19
-9
6
D
D
L
L
D
20
Verona
12
0
6
6
7 / 18
-11
6
L
D
L
L
D

Le statistiche dei protagonisti attesi in Pisa-Inter

Mattéo Tramoni del Pisa, spera di migliorare la propria quota realizzativa.

In 11 presenze, ha fornito 1 assist ma non ha ancora trovato la rete, mantenendo una valutazione media di 6.55. La sua capacità di costruire occasioni è evidenziata dai suoi 115 passaggi e 8 chiavi di lettura offensiva.

M'Bala Nzola, approdato recentemente al Pisa, ha un rating medio di 6.74 con 3 goal in campionato. Dopo le esperienze alla Fiorentina, il suo contributo offensivo sarà fondamentale per impensierire la difesa avversaria, specie con i suoi 13 tiri effettuati, di cui 5 in porta.

Sul fronte opposto, Federico Dimarco si distingue per la sua versatilità come esterno di centrocampo nell'Inter. Con una valutazione di 7.46, Dimarco ha già inciso con 2 reti e 4 assist in 12 presenze stagionali, dimostrandosi fondamentale nel collegamento tra difesa e attacco.

Lautaro Martínez, leader dell'attacco interista, è stato prolifico con 4 goal e 2 assist in 12 apparizioni. Con un rating di 6.85, il suo lavoro di raccordo in fase offensiva si riflette nei 221 passaggi completati e nei 13 chiave.

Infine, Marcus Thuram porta freschezza in attacco con 3 goal in 7 presenze, vantando un rating di 6.97. I suoi successi nei dribbling (8 su 10 tentativi) mostrano la sua pericolosità nel uno-contro-uno, rendendolo un avversario temibile per le difese avversarie.
