La tredicesima giornata di Serie A vede contrapporsi il Pisa e l'Inter, in una sfida che si svolgerà domenica 30 novembre alle ore 15:00 presso l'Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani di Pisa. Questa partita vedrà i nerazzurri cercare di riprendersi dopo una settimana difficile, mentre il Pisa tenterà l'impresa in casa propria.

Le probabili formazioni di Pisa-Inter

Pisa (3-4-1-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Aebischer, Vural, Leris; Tramoni; Moreo, Nzola.

Allenatore: Gilardino

Il Pisa si presenta con un modulo 3-4-1-2.

Gilardino è chiamato a galvanizzare i suoi dopo la beffarda vittoria mancata contro il Sassuolo.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Chivu

L'Inter, reduce da una deludente settimana, si affida al solito 3-5-2 cercando di ritrovare il sorriso dopo le recenti amarezze in Champions e nel derby.

Quote di Pisa-Inter: nerazzurri favoriti

La formazione di Chivu è indicata come favorita dai bookmaker.

William Hill quota la vittoria dei nerazzurri a 1.33, il pareggio a 5.00 e il successo del Pisa a 8.50. Anche Bet365 sostiene la supremazia dell'Inter, con le quote di 1.30 per la vittoria esterna, 5.75 per il pareggio e 8.00 per una vittoria casalinga del Pisa. Nel contesto della sfida, queste quote sottolineano la fiducia riposta negli ospiti per un ritorno vincente.

Le statistiche dei protagonisti attesi in Pisa-Inter

Mattéo Tramoni del Pisa, spera di migliorare la propria quota realizzativa.

In 11 presenze, ha fornito 1 assist ma non ha ancora trovato la rete, mantenendo una valutazione media di 6.55. La sua capacità di costruire occasioni è evidenziata dai suoi 115 passaggi e 8 chiavi di lettura offensiva.

M'Bala Nzola, approdato recentemente al Pisa, ha un rating medio di 6.74 con 3 goal in campionato. Dopo le esperienze alla Fiorentina, il suo contributo offensivo sarà fondamentale per impensierire la difesa avversaria, specie con i suoi 13 tiri effettuati, di cui 5 in porta.

Sul fronte opposto, Federico Dimarco si distingue per la sua versatilità come esterno di centrocampo nell'Inter. Con una valutazione di 7.46, Dimarco ha già inciso con 2 reti e 4 assist in 12 presenze stagionali, dimostrandosi fondamentale nel collegamento tra difesa e attacco.

Lautaro Martínez, leader dell'attacco interista, è stato prolifico con 4 goal e 2 assist in 12 apparizioni. Con un rating di 6.85, il suo lavoro di raccordo in fase offensiva si riflette nei 221 passaggi completati e nei 13 chiave.

Infine, Marcus Thuram porta freschezza in attacco con 3 goal in 7 presenze, vantando un rating di 6.97. I suoi successi nei dribbling (8 su 10 tentativi) mostrano la sua pericolosità nel uno-contro-uno, rendendolo un avversario temibile per le difese avversarie.