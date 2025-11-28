La Serie A è pronta a regalarci un'altra serata di grandi emozioni con la sfida tra Roma e Napoli, in programma per domenica 30 novembre alle 20:45 allo Stadio Olimpico. La tredicesima giornata del campionato si annuncia carica di tensione e spettacolo, con le due squadre che si preparano a battagliare per tre punti fondamentali. Il match, ancora senza un arbitro ufficiale designato, promette scintille, specialmente considerando gli stati di forma altalenanti dei due collettivi. Tra infortuni e rientri importanti, gli uomini di Gasperini e Conte sono chiamati a cercare risposte sul campo.

Le probabili formazioni di Roma e Napoli

Gian Piero Gasperini schiererà verosimilmente la sua Roma con il collaudato 3-4-2-1. Davanti a Svilar, una difesa a tre composta da Mancini, Ndicka e Hermoso. Centrocampo presidiato da Celik ed esordiente El Aynaoui, affiancati da Cristante e Wesley. Sulla trequarti, pronte le giocate di Soulé e Dybala a supporto di Baldanzi, l'unico riferimento avanzato. Attenzione alle condizioni di Koné, in dubbio dopo l’infortunio recente.

Antonio Conte potrebbe schierare il Napoli con lo stesso modulo: Milinkovic-Savic in porta, linea di difesa con Beukema, Rrhamani e Buongiorno. Centrocampo solido con Di Lorenzo e Olivera ai lati, mentre al centro agiranno Lobotka e McTominay.

Davanti, spazio al talento di Neres e Lang dietro all’unica punta Hojlund, recuperato per questo incontro.

Quote di Roma-Napoli: leggero favore per i giallorossi

Secondo i principali bookmaker, la Roma è vista come lievemente favorita in questa sfida casalinga. William Hill quota la vittoria della Roma a 2.50, il pareggio a 2.80, mentre il successo esterno del Napoli è fissato a 3.00.

Quote leggermente diverse da Bet365, che propone i capitolini vincenti a 2.60, il segno X a 2.88 e il successo degli azzurri a 3.10. Le quote confermano l'incertezza della sfida, in cui il fattore campo potrebbe giocare un ruolo decisivo.

Le statistiche dei protagonisti attesi

Nella Roma, grande attenzione sarà rivolta a Paulo Dybala, il cui inizio di stagione è stato finora caratterizzato da sprazzi di classe.

Con 1 gol e 1 assist in 8 presenze, il fuoriclasse argentino cerca continuità, avendo anche realizzato 8 tiri nello specchio su 12 tentativi. Importante la sua capacità di dribbling, con 4 dribbling riusciti su 16 tentativi.

Al suo fianco, l'emergente Matías Soulé ha già mostrato il suo valore in 12 presenze, con 4 reti e 2 assist, un contributo significativo alla causa giallorossa. Con una media di 7.37, Soulé ha dimostrato precisione (9 tiri in porta su 18) e capacità di generare azioni pericolose, avendo effettuato 20 passaggi chiave.

Per il Napoli, occhi puntati su Scott McTominay, elemento di forza e sostanza a centrocampo. Con 2 gol e altrettanti assist in 11 uscite, lo scozzese si è messo in mostra con 21 tiri, aggiungendo peso alla manovra partenopea.

Le 57 vittorie su 116 duelli tentati lo rendono un vero baluardo.

In attacco, Rasmus Højlund spera di fare la differenza. Nelle sue 8 apparizioni, ha già segnato 2 gol con tutti i tiri trovando lo specchio della porta. La sua potenza fisica e la capacità di tenere palla giocano un ruolo fondamentale nello schema di Conte.

Noa Lang, pur con meno minuti a disposizione, ha dimostrato efficacia nelle sue 9 presenze, anche con un gol siglato. Il talento olandese potrebbe rivelarsi la carta a sorpresa grazie alla sua capacità di dribbling e visione di gioco.