Gli orizzonti internazionali si aprono nuovamente per l'Inter, che ospiterà il Kairat Almaty al "Meazza" mercoledì 5 novembre alle ore 21:00. Nella cornice di questa giornata di Champions League 2025/26, i nerazzurri risultano super favoriti per continuare a consolidare la propria posizione in cima alla classifica.

Probabili formazioni di Inter-Kairat Almaty

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco; Martínez, Esposito

Indisponibili: Mkhitaryan

In dubbio: nessuno

Diffidati: nessuno

Kairat Almaty (4-3-3): Anarbekov; Mata, Sorokin, Martynovich, Tapalov; Kassabulat, Glazer, Gromyko; Mrynskiy, Satpayev, Jorginho

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

Diffidati: Arad, Satpayev

Quote di Inter-Kairat Almaty: nettamente favoriti i nerazzurri

Le previsioni dei bookmaker non lasciano spazio a sorprese, con l'Inter fortemente quotata per la vittoria: William Hill offre una quota di 1.05 per il successo interno, mentre il pareggio sale a 13.00 e una vittoria del Kairat Almaty è quotata 46.00.

Quote simili sono proposte anche da Bet365, che valuta la vittoria dell'Inter a 1.04, il pareggio a 15.00 e il successo degli ospiti a 41.00. Questo sbilanciamento evidenzia quanto i nerazzurri siano considerati nettamente superiori sulla carta.

Le statistiche dei protagonisti attesi

Lautaro Martínez: l’asso argentino all'assalto

Lautaro Martínez, 28 anni e capitano della squadra, è pronto a guidare l'attacco nerazzurro.

Con 3 gol in appena 2 apparizioni in Champions, 'El Toro' vanta una media reti straordinaria ed è decisivo nei momenti chiave. La sua precisione sotto porta (5 tiri su 7 nello specchio) lo rende un pericolo costante per le difese avversarie, insieme a una valutazione media di 8.15.

Hakan Çalhanoğlu: dinamismo in mezzo al campo

Il centrocampista turco, Hakan Çalhanoğlu, continua a brillare con una valutazione media di 8.2 nelle sue 3 presenze. Grazie alla sua visione di gioco, ha già servito 2 assist, contribuendo significativamente alla manovra offensiva dell'Inter. Çalhanoğlu non è solo un regista, ma anche un maestro nei duelli, con un 68% di successo.

Kairat Almaty: Jorginho e Satpaev sotto i riflettori

Tra i protagonisti del Kairat, Jorginho e il giovane talento Satpaev emergono per impegno e dedizione.

Jorginho, pur non avendo ancora trovato la via del gol o dell’assist, resta fondamentale con i suoi 124 passaggi e la robustezza nei contrasti (37 vinti su 69). Satpaev si distingue per il suo dinamismo, nonostante i 9 dribbling tentati abbiano portato solo a 3 successi, la sua capacità di creare spazi con 9 passaggi chiave potrebbe risultare cruciale per il morale della squadra kazaka.
