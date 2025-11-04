Nella suggestiva cornice del Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, oggi, martedì 4 novembre, andrà in scena un’affascinante sfida di Champions League tra i padroni di casa, il Napoli, e i tedeschi dell'Eintracht Frankfurt. Fischio d’inizio alle 18:45, in quella che sarà la quarta giornata del girone di Champions. Anche se il calcio è uno sport che non smette mai di sorprendere, gli azzurri partono con il favore dei pronostici, grazie alla loro esperienza e qualità nel torneo europeo per club più prestigioso.

Le probabili formazioni di Napoli-Eintracht Francoforte

Napoli (4-3-3): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Højlund, Neres

Indisponibili: Lucca (squalificato), De Bruyne (coscia)

In dubbio: Gilmour (infiammazione), Spinazzola (infiammazione)

Diffidati: nessuno

Francoforte (3-5-2): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Collins, Doan, Chaibi, Götze, Brown; Knauff, Burkardt

Indisponibili: Can Uzun (problema muscolare), Højlund (coscia), Baum (coscia)

In dubbio: nessuno

Diffidati: nessuno

Quote di Napoli-Eintracht Frankfurt: i partenopei sono favoriti

I bookmaker lasciano poche incertezze riguardo alla squadra favorita: William Hill quota la vittoria del Napoli a 1.62, il pareggio a 4.00 e il successo dell’Eintracht a 4.80.

Anche Bet365 conferma gli azzurri favoriti, quotando l’1 a 1.67, la X a 4.10 e il 2 dei tedeschi a 4.75. Sarà interessante vedere se le formazioni riusciranno a confermare o sovvertire le attese del pronostico.

Le statistiche dei protagonisti in campo

André-Frank Zambo Anguissa per il Napoli continua a essere un pilastro del centrocampo dei partenopei.

In questa stagione europea ha fatto registrare 3 presenze e conferma la sua affidabilità, sebbene le sue statistiche al momento non evidenzino particolari acuti offensivi, con 88 passaggi totali e 3 tackle completati.

Scott McTominay, sempre per il Napoli, ha invece mostrato un impatto più incisivo, con 2 gol nelle prime 3 apparizioni in Champions: la sua presenza in campo sarà fondamentale per i partenopei.

Per quanto riguarda l’attacco, il Napoli affida le proprie speranze anche al giovane attaccante danese Rasmus Højlund. In sole 2 presenze, ha già trovato 2 volte la via del gol, mostrando tutta la sua capacità realizzativa.

Passando al fronte Eintracht Frankfurt, il difensore tedesco Nathaniel Brown si è distinto per la solidità difensiva, con 23 duelli vinti su 27 e ben 91 passaggi effettuati.

La squadra di Francoforte punterà su di lui per arrestare le avanzate del Napoli.

Jonathan Burkardt, mandato offensivo dell’Eintracht, ha già segnato 2 gol su 3 presenze, mostrando un’efficienza notevole sotto porta con 3 tiri nello specchio su altrettanti tentativi. Un giocatore da non sottovalutare per la difesa azzurra.