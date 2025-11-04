Nella suggestiva cornice del Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, oggi, martedì 4 novembre, andrà in scena un’affascinante sfida di Champions League tra i padroni di casa, il Napoli, e i tedeschi dell'Eintracht Frankfurt. Fischio d’inizio alle 18:45, in quella che sarà la quarta giornata del girone di Champions. Anche se il calcio è uno sport che non smette mai di sorprendere, gli azzurri partono con il favore dei pronostici, grazie alla loro esperienza e qualità nel torneo europeo per club più prestigioso.

World Flag
UEFA Champions League
League Stage - 4
04/11/2025 18:45
Napoli
VS
Eintracht Frankfurt
04/11/2025 18:45
Slavia Praha
VS
Arsenal
04/11/2025 21:00
Tottenham
VS
FC Copenhagen
04/11/2025 21:00
Liverpool
VS
Real Madrid
04/11/2025 21:00
Olympiakos Piraeus
VS
PSV Eindhoven
04/11/2025 21:00
Atletico Madrid
VS
Union St. Gilloise
04/11/2025 21:00
Bodo/Glimt
VS
Monaco
04/11/2025 21:00
Paris Saint Germain
VS
Bayern München
04/11/2025 21:00
Juventus
VS
Sporting CP
05/11/2025 18:45
Qarabag
VS
Chelsea
05/11/2025 18:45
Pafos
VS
Villarreal
05/11/2025 21:00
Manchester City
VS
Borussia Dortmund
05/11/2025 21:00
Club Brugge KV
VS
Barcelona
05/11/2025 21:00
Ajax
VS
Galatasaray
05/11/2025 21:00
Newcastle
VS
Athletic Club
05/11/2025 21:00
Benfica
VS
Bayer Leverkusen
05/11/2025 21:00
Inter
VS
Kairat Almaty
05/11/2025 21:00
Marseille
VS
Atalanta

Le probabili formazioni di Napoli-Eintracht Francoforte

Napoli (4-3-3): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Højlund, Neres

Indisponibili: Lucca (squalificato), De Bruyne (coscia)

In dubbio: Gilmour (infiammazione), Spinazzola (infiammazione)

Diffidati: nessuno

Francoforte (3-5-2): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Collins, Doan, Chaibi, Götze, Brown; Knauff, Burkardt

Indisponibili: Can Uzun (problema muscolare), Højlund (coscia), Baum (coscia)

In dubbio: nessuno

Diffidati: nessuno

Quote di Napoli-Eintracht Frankfurt: i partenopei sono favoriti

I bookmaker lasciano poche incertezze riguardo alla squadra favorita: William Hill quota la vittoria del Napoli a 1.62, il pareggio a 4.00 e il successo dell’Eintracht a 4.80.

Anche Bet365 conferma gli azzurri favoriti, quotando l’1 a 1.67, la X a 4.10 e il 2 dei tedeschi a 4.75. Sarà interessante vedere se le formazioni riusciranno a confermare o sovvertire le attese del pronostico.

World Flag
UEFA Champions League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
3
3
0
0
13 / 3
10
9
W
W
W
2
Bayern München
3
3
0
0
12 / 2
10
9
W
W
W
3
Inter
3
3
0
0
9 / 0
9
9
W
W
W
4
Arsenal
3
3
0
0
8 / 0
8
9
W
W
W
5
Real Madrid
3
3
0
0
8 / 1
7
9
W
W
W
6
Borussia Dortmund
3
2
1
0
12 / 7
5
7
W
W
D
7
Manchester City
3
2
1
0
6 / 2
4
7
W
D
W
8
Newcastle
3
2
0
1
8 / 2
6
6
W
W
L
9
Barcelona
3
2
0
1
9 / 4
5
6
W
L
W
10
Liverpool
3
2
0
1
8 / 4
4
6
W
L
W
11
Chelsea
3
2
0
1
7 / 4
3
6
W
W
L
12
Sporting CP
3
2
0
1
7 / 4
3
6
W
L
W
13
Qarabag
3
2
0
1
6 / 5
1
6
L
W
W
14
Galatasaray
3
2
0
1
5 / 6
-1
6
W
W
L
15
Tottenham
3
1
2
0
3 / 2
1
5
D
D
W
16
PSV Eindhoven
3
1
1
1
8 / 6
2
4
W
D
L
17
Atalanta
3
1
1
1
2 / 5
-3
4
D
W
L
18
Marseille
3
1
0
2
6 / 4
2
3
L
W
L
19
Atletico Madrid
3
1
0
2
7 / 8
-1
3
L
W
L
20
Club Brugge KV
3
1
0
2
5 / 7
-2
3
L
L
W
21
Athletic Club
3
1
0
2
4 / 7
-3
3
W
L
L
22
Eintracht Frankfurt
3
1
0
2
7 / 11
-4
3
L
L
W
23
Napoli
3
1
0
2
4 / 9
-5
3
L
W
L
24
Union St. Gilloise
3
1
0
2
3 / 9
-6
3
L
L
W
25
Juventus
3
0
2
1
6 / 7
-1
2
L
D
D
26
Bodo/Glimt
3
0
2
1
5 / 7
-2
2
L
D
D
27
Monaco
3
0
2
1
3 / 6
-3
2
D
D
L
28
Slavia Praha
3
0
2
1
2 / 5
-3
2
D
L
D
29
Pafos
3
0
2
1
1 / 5
-4
2
D
L
D
30
Bayer Leverkusen
3
0
2
1
5 / 10
-5
2
L
D
D
31
Villarreal
3
0
1
2
2 / 5
-3
1
L
D
L
32
FC Copenhagen
3
0
1
2
4 / 8
-4
1
L
L
D
33
Olympiakos Piraeus
3
0
1
2
1 / 8
-7
1
L
L
D
34
Kairat Almaty
3
0
1
2
1 / 9
-8
1
D
L
L
35
Benfica
3
0
0
3
2 / 7
-5
0
L
L
L
36
Ajax
3
0
0
3
1 / 11
-10
0
L
L
L

Le statistiche dei protagonisti in campo

André-Frank Zambo Anguissa per il Napoli continua a essere un pilastro del centrocampo dei partenopei.

In questa stagione europea ha fatto registrare 3 presenze e conferma la sua affidabilità, sebbene le sue statistiche al momento non evidenzino particolari acuti offensivi, con 88 passaggi totali e 3 tackle completati.

Scott McTominay, sempre per il Napoli, ha invece mostrato un impatto più incisivo, con 2 gol nelle prime 3 apparizioni in Champions: la sua presenza in campo sarà fondamentale per i partenopei.

Per quanto riguarda l’attacco, il Napoli affida le proprie speranze anche al giovane attaccante danese Rasmus Højlund. In sole 2 presenze, ha già trovato 2 volte la via del gol, mostrando tutta la sua capacità realizzativa.

Passando al fronte Eintracht Frankfurt, il difensore tedesco Nathaniel Brown si è distinto per la solidità difensiva, con 23 duelli vinti su 27 e ben 91 passaggi effettuati.

La squadra di Francoforte punterà su di lui per arrestare le avanzate del Napoli.

Jonathan Burkardt, mandato offensivo dell’Eintracht, ha già segnato 2 gol su 3 presenze, mostrando un’efficienza notevole sotto porta con 3 tiri nello specchio su altrettanti tentativi. Un giocatore da non sottovalutare per la difesa azzurra.
