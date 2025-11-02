Nelle scorse ore, il giornalista Marcello Chirico ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube e parlando della vittoria per 2-1 della Juventus sulla Cremonese ha criticato fermamente la prestazione di Dusan Vlahovic, centravanti bianconero che secondo Chirico non avrebbe il minimo senso del gol.

Juventus, Chirico non fa sconti a Vlahovic: 'Non segna mai e si divora tutte le occasioni che gli capitano'

Il giornalista Marcello Chirico ha parlato su YouTube della prima partita vinta dalla Juventus di Luciano Spalletti contro la Cremonese e riferendosi alla prestazione di Dusan Vlahovic ha detto: "Non mi piace e credo che la sua prestazione con la Cremonese sia da 6,5 al massimo.

Un voto basso? Sì, perché lo abbiamo preso dalla Fiorentina per fare gol, ma lui non segna mai. Eppure anche allo Zini le occasioni le ha avute e se le è mangiate tutte. Arriva sempre in ritardo, tira sempre addosso al portiere. Poi, per carità, si batte, fa a sportellate e aiuta la squadra, ma tutto questo per me non basta".

Sull'esordio di Spalletti Chirico ha aggiunto: "Vince a Cremona, dove in molti hanno faticato. È vero, le big allo Zini ancora non sono arrivate, ma l’Atalanta ad esempio ci ha giocato e ha pareggiato 1-1. Dunque la gara è stata vinta con merito e si sono già viste diverse cose interessanti, tra tutte il nuovo posizionamento di Teun Koopmeiners. L’olandese è tornato praticamente a ricoprire il ruolo che aveva all’AZ, quando iniziò a farsi notare nel calcio che conta.

Poi è chiaro che Spalletti ha già sottolineato che quella di ieri è stata solo una prova e che vede Koopmeiners meglio da mezz’ala, ma intanto direi che l’esperimento è più che riuscito".

Infine Chirico ha concluso dicendo: "Se c’è qualcosa che non mi è piaciuto è stato l’inizio del secondo tempo. Credo che anche a Spalletti non sia andato a genio, tanto è vero che dopo qualche minuto sono cominciati i cambi. Ad esempio ha tolto Openda, che sbagliava sistematicamente i tempi della giocata, e al suo posto ha lanciato in campo Conceição, autore peraltro dell’assist per il gol di Cambiaso che ha messo al sicuro il risultato. La gara sembrava chiusa, poi invece Gatti si è fatto la solita dormita e Vardy ha segnato l’1-2.

Devo ammettere che nei minuti finali ho temuto che la pareggiassero, perché la Juve sembrava ancora un po’ sotto shock; invece, tra le urla di Spalletti e l’attenzione messa in campo, si è rischiato davvero poco".

Juventus, i tifosi rispondono a Chirico: 'Aspettiamo di vedere qualche partita in più'

Le parole di Chirico, specie quelle sulla prestazione dei bianconeri, ha acceso la discussione sul web: "Un allenatore giusto per questa squadra, un vero tenente dentro e fuori dal campo. Secondo me faremo bene anche in Champions", scrive un utente su YouTube. Un altro invece chi predica calma: "Una buona Juve, ma aspettiamo a vedere qualche partita in più! Sicuramente la squadra è sembrata messa meglio in campo".