Il palcoscenico è quello del Giuseppe Meazza di San Siro, dove il Milan ospita la Roma nel posticipo della 10ª giornata di Serie A. Fischio d’inizio domenica 2 novembre 2025, ore 20:45. Una sfida che profuma di grande calcio, tra due squadre divise da appena tre punti e accomunate dall’obiettivo di restare nel gruppo di vertice. Il clima è quello delle grandi occasioni: lo stadio si preveder sarà tutto esaurito, la tensione alta, e la posta in gioco concreta — il Milan può agganciare la Roma al secondo posto, i giallorossi possono invece portarsi in vetta in solitaria.

Milan-Roma non è mai una partita qualunque. La tradizione, la storia e la qualità dei protagonisti la rendono ogni anno un passaggio decisivo nella corsa al vertice. Per Allegri, la sfida rappresenta l’occasione per rilanciare la squadra e confermare la solidità del suo progetto tecnico. Per Gasperini, l’opportunità di consolidare la Roma come una seria candidata al titolo.

Il Milan arriva a questo appuntamento con la necessità di tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi entrambi per 1-1 col Pisa e a Bergamo contro l’Atalanta, risultati che hanno rallentato la rincorsa dei rossoneri. Il gruppo di Massimiliano Allegri ha mostrato solidità ma fatica a concretizzare la mole di gioco prodotta.

San Siro, dove il Milan non perde da inizio stagione, rappresenta la cornice ideale per invertire la tendenza e rilanciare le ambizioni di vertice.

Dall’altra parte, la Roma di Gian Piero Gasperini viaggia sulle ali dell’entusiasmo. I giallorossi sono reduci da due vittorie consecutive e da una crescita evidente sul piano del gioco e della personalità. Con 21 punti in nove gare, la squadra capitolina si presenta alla gara contro il Milan con fiducia e compattezza, consapevole di poter giocare alla pari con chiunque. Gasperini ha dato identità e carattere a un gruppo che oggi può legittimamente puntare allo scudetto.

Nel Milan, Allegri dovrebbe confermare il 3-5-2 visto nelle ultime uscite. Davanti a capitan Maignan agiranno De Winter, Gabbia e Pavlović; sugli esterni Saelemaekers e Bartesaghi garantiranno spinta e copertura.

In mezzo, Fofana, Ricci e il veterano Modrić formeranno un reparto equilibrato tra muscoli e qualità. In attacco spazio a Leão e Nkunku, coppia complementare tra estro e profondità.

Assenti Rabiot, Pulisic, entrambi alle prese con infortuni muscolari, a loro si aggiunge Santiago Gimenez. mentre Tomori rientra ma dovrebbe partire dalla panchina. Tra i convocati anche Loftus-Cheek e Estupiñán, ancora non al meglio. Respira l’aria del campo di San Siro anche Ardon Jashari che si aggrega al gruppo, ma ancora non al meglio.

La Roma dovrebbe rispondere con il consueto 3-4-1-2. In porta Svilar, difesa a tre con Mancini, Ndicka e Hermoso. Sulle corsie agiranno Çelik e Wesley, con Cristante e Koné a presidiare il centrocampo.

Sulla trequarti Soulé sarà il faro offensivo, alle spalle di Dybala e Dovbyk. Out Ferguson, mentre Pellegrini e El Shaarawy partono dalla panchina pronti a subentrare. L’attacante ucraino era al centro di uno scambio di mercato proprio con l’attaccante messicano del Milan oggi assente per infortunio.

A poche ore dal fischio d'inizio è stata comunicata la notizia della morte di Giovanni Galeone, padre sportivo di entrambi gli allenatori, in particolare di Allegri.

La sfida sarà diretta da Guida della sezione CAN di Torre Annunziata, uno degli arbitri più esperti del panorama italiano. Gli assistenti saranno Dei Giudici e Rossi, con il quarto ufficiale Marchetti. Alla sala VAR di Lissone siederà Di Paolo, coadiuvato dall’AVAR Marco Di Bello.

Milan: la lista della squadra a disposizione di Max Allegri per la sfida con la Roma

Portieri: Maignan, Pittarella, Terracciano;

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Estupinan, Gabbia, Odogu, Pavlovic, Tomori;

Centrocampisti: Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Modrid, Ricci, Saelemaekers;

Attaccanti: Castiello, Leao, Nkunku.

Roma: i giocatori convocati da Giampiero Gasperini per la trasferta di San Siro con il Milan

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy