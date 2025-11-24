Tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. E' questo l'obiettivo della Juventus che sta già programmando la prossima sessione estiva di calciomercato. La dirigenza bianconera avrebbe già individuato alcuni profili in grado di poter aggiungere qualità alla squadra. Tra i calciatori monitorati dalla Vecchia Signora spicca il nome di Ibrahima Konatè, centrale difensivo francese che potrebbe lasciare il Liverpool a giugno. Anche il Real Madrid monitora il classe '99 come possibile erede di Alaba.

Juve, possibile sfida al Real per Konatè

La Juventus intende puntellare la retroguardia, regalando a Luciano Spalletti un difensore dotato di tecnica ed esperienza.

Non a caso, i bianconeri avrebbero avviato un sondaggio per Konatè, che andrà in scadenza di contratto con il Liverpool il prossimo giugno. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta, ma soltanto di un forte interessamento per il calciatore, sul quale oltre alla Juve, avrebbe puntato gli occhi anche il Real Madrid che starebbe monitorando la situazione. I Blancos sarebbero alla ricerca dell'erede di Alaba, che molto probabilmente a gennaio lascerà Madrid.

La Juventus per non farsi trovare impreparata starebbe monitorando anche altri profili, tra cui quello di Mario Gila. La valutazione del difensore centrale, attualmente in forza alla Lazio è di circa 30 milioni di euro. Vive anche le piste che portano a Tiago Gabriel e Muharemovic, protagonisti con le maglie di Lecce e Sassuolo.

L'Arsenal non molla Yildiz

Kenan Yildiz resta uno dei calciatori della Juventus più corteggiati sul fronte calciomercato. Il numero dieci è nel mirino di molti top club europei. Il talento turco piace soprattutto in Premier League. Il Chelsea che già lo scorso giugno aveva provato ad intavolare una trattativa con i bianconeri potrebbe tornare a bussare alla porta della Vecchia Signora il prossimo giugno. Su Yildiz avrebbe puntato gli occhi anche l'Arsenal, alla costante ricerca di calciatori dinamici in grado di poter fare la differenza in attacco.

I Gunners sarebbero pronti a formalizzare un'offerta nei prossimi mesi, con l'obiettivo di strappare il classe 2005 alla Vecchia Signora. Un'offerta attorno ai 90 milioni potrebbe far vacillare la Juventus.

Va però precisato che i bianconeri non hanno alcuna intenzione di cedere Yildiz, per il quale starebbero provando ad intavolare una trattativa per il rinnovo contrattuale, prolungando così la sua avventura in quel di Torino.