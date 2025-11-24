La Juventus è molto attiva sul fronte calciomercato. La società bianconera vuole rinforzare la squadra con acquisti funzionali al gioco di mister Spalletti, così da poter ritornare in corsa per un posto nella prossima Champions League, ora distante cinque punti. La dirigenza sta sondando diversi profili per rinforzare anche il reparto offensivo e tra i nomi più gettonati ci sarebbe quello di Giovane Santana do Nascimento, talento del Verona.

Sfida ad Inter e Milan per Giovane del Verona, i bianconeri provano ad anticipare la concorrenza

Il classe 2003 è sicuramente una delle rivelazioni di questo inizio di stagione; si è subito ritagliato un ruolo da protagonista nella formazioni di Zanetti con prestazioni e reti importanti.

Le sue caratteristiche di grande duttilità tattica, dinamismo e fantasia sulla trequarti hanno attirato l'interesse di molti top club italiani tra cui la Juventus che vorrebbe imbastire una trattativa già per gennaio. I bianconeri devono però scontrarsi con la volontà del Verona di trattenere il ragazzo vista la situazione in classifica e solo un'offerta da circa 30-35 milioni potrebbe cambiare la situazione. Stando agli ultimi rumors, la Vecchia Signora sarebbe disposta a mettere sul piatto una cifra vicina ai 18-20 milioni più il cartellino a titolo definitivo di Rouhi ed il prestito di Adizc. Al momento non si può parlare di una trattativa reale tra le parti, ma di un gradimento da parte della Juventus che proverà ad anticipare la concorrenza del Milan ma soprattutto dell'Inter.

Benfica su Kostic, la Juve punta al rinnovo

Oltre a nuovi acquisti, la Juventus deve valutare alcune situazioni riguardanti i rinnovi contrattuali. Oltre al futuro di Vlahovic che resta nel mirino di diversi top team europei, i bianconeri devono risolvere la questione legata a Filip Kostic che con Spalletti è diventato un elemento fondamentale. L'esterno serbo classe 92 presenta il contratto in scadenza nel giugno 2026 e potrebbe lasciare Torino già a gennaio, visto l'interesse di alcune società. In particolare, il Benfica di Josè Mourinho sarebbe molto interessato e potrebbe provare ad intavolare una trattativa già per gennaio, mettendo sul piatto una cifra vicina ai 5-6 milioni. Di contro, la Juventus starebbe valutando il rinnovo per un'altra stagione vista l'importanza di Kostic nel nuovo progetto Spalletti, con il serbo sempre titolare e tra i più positivi nelle prime uscite.

La possibile offerta bianconera andrebbe a scontrarsi con l'entourage del serbo che vorrebbe un contratto biennale.

Diverse è la situazione per Weston McKennie che potrebbe lasciare Torino, visto il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Il centrocampista americano potrebbe esser inserito come contropartita per arrivare a Mario Gila, centrale della Lazio che piace molto a Spalletti per rinforzare la retroguardia.